Биометрия для больших
Ряд банков могут освободить от сбора и передачи данных.
Ряд банков могут освободить от сбора и передачи данных.
Не исключено, что от сбора биометрических данных граждан для последующего дистанционного представления доступа к банковским услугам могут освободить небольшие банки. Многие из них активно не работают с физлицами и не имеют специального оборудования для проверки подлинности паспортов. В таких банках предлагают сбор биометрических данных доверить только крупным игрокам, оставив мелким возможность дистанционной верификации клиентов. ЦБ пообещал проработать этот вопрос.
Вопрос об освобождении небольших банков от сбора биометрических данных и передачи их в единую систему (ЕБС) был поднят на международном форуме «Вся банковская автоматизация». В частности, руководитель службы информационной безопасности Златкомбанка Александр Виноградов отметил, что у небольших игроков есть единственный способ проверить подлинность представленного паспорта — это просветить на ультрафиолете. «Ту же вклейку определить невозможно», — добавил он. Банками было оглашено предложение допустить к сбору биометрии лишь тех игроков на рынке, которые обладают необходимым оборудованием для проверки подлинности документов. По словам участников дискуссии, это крупные кредитные организации и розничные игроки, активно работающие с физлицами. Небольшие же банки будут заниматься исключительно верификацией клиентов (то есть подтверждением их личности) при обращении к ним дистанционно за услугами. Заместитель руководителя управления департамента информационной безопасности ЦБ Ольга Краева заверила рынок, что данное предложение вполне логично и будет проработано.
Эксперты считают, что, если предложение будет реализовано, это повысит защищенность граждан от противоправных действий мошенников. «Не стоит забывать, что сейчас много липовых кредитов выдается именно по поддельным документам, — рассуждает управляющий партнер “Ренессанс-Lex” Георгий Хурошвили.— По липовой биометрии за короткий срок можно набрать множество кредитов в различных банках, поэтому крайне важно максимально защищать клиента от возможности попадания чужих биометрических данных от его имени в ЕБС». Небольшие игроки не скрывают свой интерес к подобному подходу, поскольку он позволит сократить им расходы на закупку оборудования для сбора биометрии. Сейчас минимальная стоимость комплекта — от 4 млн руб. на закупку всего оборудования, из которых 1,5 млн руб. приходится на
Впрочем, есть и другой вариант решения проблемы — аутсорсинг, когда съем биометрических данных и/или верификацию за небольшого игрока будет делать его более крупный партнер. На недавней встрече с банковским сообществом «Ростелеком» заявлял, что вопрос передачи сбора и верификации биометрии на аутсорсинг «технологически решается легко, но не юридически и регуляторно». В частности, к такому подходу крайне настороженно относится ЦБ. «Предоставление банкам возможности делегировать обязанность по сбору биометрических персональных данных иным организациям влечет риски подмены персональных данных и снижения достоверности идентификации граждан, — сообщили в
Впрочем, реализовать компромиссный вариант и освободить небольшие банки от непосильной обязанности проводить сбор и передачу биометрических данных быстро не удастся. Потребуются поправки к законодательству, поскольку сейчас банки обязаны по требованию клиента снять биометрию и передать его данные в ЕБС. Тем временем, согласно действующим нормам, уже к концу года все банки должны обеспечить сбор данных и передачу в ЕБС в 20% своих отделений, а к концу 2019 года — в 100%. Помимо готовности рассмотреть предложение со стороны ЦБ потребуются согласие заинтересованных ведомств, подготовка законопроекта и рассмотрение его Госдумой.
Вероника Горячева