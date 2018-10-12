Биометрия для больших

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Не исключено, что от сбора биометрических данных граждан для последующего дистанционного представления доступа к банковским услугам могут освободить небольшие банки. Многие из них активно не работают с физлицами и не имеют специального оборудования для проверки подлинности паспортов. В таких банках предлагают сбор биометрических данных доверить только крупным игрокам, оставив мелким возможность дистанционной верификации клиентов. ЦБ пообещал проработать этот вопрос.

Вопрос об освобождении небольших банков от сбора биометрических данных и передачи их в единую систему (ЕБС) был поднят на международном форуме «Вся банковская автоматизация». В частности, руководитель службы информационной безопасности Златкомбанка Александр Виноградов отметил, что у небольших игроков есть единственный способ проверить подлинность представленного паспорта — это просветить на ультрафиолете. «Ту же вклейку определить невозможно», — добавил он. Банками было оглашено предложение допустить к сбору биометрии лишь тех игроков на рынке, которые обладают необходимым оборудованием для проверки подлинности документов. По словам участников дискуссии, это крупные кредитные организации и розничные игроки, активно работающие с физлицами. Небольшие же банки будут заниматься исключительно верификацией клиентов (то есть подтверждением их личности) при обращении к ним дистанционно за услугами. Заместитель руководителя управления департамента информационной безопасности ЦБ Ольга Краева заверила рынок, что данное предложение вполне логично и будет проработано.

Эксперты считают, что, если предложение будет реализовано, это повысит защищенность граждан от противоправных действий мошенников. «Не стоит забывать, что сейчас много липовых кредитов выдается именно по поддельным документам, — рассуждает управляющий партнер “Ренессанс-Lex” Георгий Хурошвили.— По липовой биометрии за короткий срок можно набрать множество кредитов в различных банках, поэтому крайне важно максимально защищать клиента от возможности попадания чужих биометрических данных от его имени в ЕБС». Небольшие игроки не скрывают свой интерес к подобному подходу, поскольку он позволит сократить им расходы на закупку оборудования для сбора биометрии. Сейчас минимальная стоимость комплекта — от 4 млн руб. на закупку всего оборудования, из которых 1,5 млн руб. приходится на HSM-модуль (позволяет дистанционно передавать данные в зашифрованном виде).

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