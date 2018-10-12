«Кэшбери», объявленная ЦБ финансовой пирамидой, ушла на «каникулы»
Глава компании, обещавшей вкладчикам доходность в 600%, обвинила во всем «заказную кампанию в СМИ». Он утверждает, что трудности временные. Есть ли надежда у вкладчиков?
Глава компании, обещавшей вкладчикам доходность в 600%, обвинила во всем «заказную кампанию в СМИ». Он утверждает, что трудности временные. Есть ли надежда у вкладчиков?
«Причин для переживаний нет»: компания «Кэшбери», объявленная Центробанком финансовой пирамидой, уходит на «трехнедельные каникулы». По крайней мере, так названа блокировка средств вкладчиков в видеообращении председателя правления группы Артура Варданяна. По его словам, это необходимо для «восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами». Сам Варданян называет трудности временными и винит во всем заказную кампанию в СМИ:
«Просто не могу молчать о том беспределе, с которым мы с вами столкнулись. Вы все прекрасно знаете, что две недели назад по всем федеральным каналам на нас обрушился шквал грязи и негатива. Сотни заказных роликов на YouTube. Все развивалось по годами отработанной схеме уничтожения финансовых институтов. Рассказать вам о таком сценарии? Сначала выходит статья на новостном ресурсе, что
В конце сентября регулятор обнаружил в деятельности компании признаки финансовой пирамиды и передал данные в Генеральную прокуратуру и МВД. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях назвал Кэшбери «одной из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы».
Учитывая якобы «трехнедельные» каникулы, на которые ушла компания, осталась ли надежда у вкладчиков? Оценка финансового обозревателя Business FM Надежды Грошевой:
«На мой взгляд, у вкладчиков надежды практически нет вот почему. В классической финансовой пирамиде получить дивиденды могут только первые вкладчики, потому что, когда все пытаются вернуть обратно свои деньги, естественно, они этого сделать не могут, потому что в этой системе просто нет такого количества денег, которые бы еще с процентами можно было вернуть. Большой интерес СМИ к компаниям “Кэшбери” связан, в первую очередь, с заявлениями представителей Центробанка. Центробанк заявил о том, что это финансовая пирамида. Естественно, все сразу же стали писать о том, как работает эта компания. Представители компании делали неоднократно заявления о том, что весь этот интерес СМИ связан с конкурентной борьбой, некими заказными репортажами, статьями и так далее. Но все это фальшь, потому что главное в этой цепочке — интерес Центробанка и передача документов в Генпрокуратуру и МВД. Именно это первоисточник интересов СМИ».
На вопрос о том, почему Варданян не упоминает в видео о финансовой пирамиде, консультант написал целую череду сообщений капслоком: «Вы меня видели на видео? Вы думаете, что я руководитель проекта? Мне так же интересно, как и Вам».
По оценкам Центробанка, общий ущерб для клиентов «Кэшбери» может достигнуть 1 млрд рублей. Своим вкладчикам группа компаний Артура Варданяна обещала доход до 600% годовых.