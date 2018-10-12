«Кэшбери», объявленная ЦБ финансовой пирамидой, ушла на «каникулы»

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«Причин для переживаний нет»: компания «Кэшбери», объявленная Центробанком финансовой пирамидой, уходит на «трехнедельные каникулы». По крайней мере, так названа блокировка средств вкладчиков в видеообращении председателя правления группы Артура Варданяна. По его словам, это необходимо для «восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами». Сам Варданян называет трудности временными и винит во всем заказную кампанию в СМИ:

«Просто не могу молчать о том беспределе, с которым мы с вами столкнулись. Вы все прекрасно знаете, что две недели назад по всем федеральным каналам на нас обрушился шквал грязи и негатива. Сотни заказных роликов на YouTube. Все развивалось по годами отработанной схеме уничтожения финансовых институтов. Рассказать вам о таком сценарии? Сначала выходит статья на новостном ресурсе, что какой-то там банк замечен, подозревается в не богоугодном деле. Проходит два-три дня и у банка уже стоит очередь из вкладчиков. Потом мы читаем новость, что какой-то там банк признали банкротом. Все. Занавес. Банка больше нет. Есть только толпа людей, которым тяжело вернуть свои средства. Но на своей памяти я не помню, чтобы хоть один банк топили, как топили нас».

При этом в видеообращении главы «Кэшбери» почему-то не упомянуто, что публикации в СМИ появились не на пустом месте, а были спровоцированы официальным заявлением Центробанка России.

В конце сентября регулятор обнаружил в деятельности компании признаки финансовой пирамиды и передал данные в Генеральную прокуратуру и МВД. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях назвал Кэшбери «одной из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы».

Учитывая якобы «трехнедельные» каникулы, на которые ушла компания, осталась ли надежда у вкладчиков? Оценка финансового обозревателя Business FM Надежды Грошевой:

«На мой взгляд, у вкладчиков надежды практически нет вот почему. В классической финансовой пирамиде получить дивиденды могут только первые вкладчики, потому что, когда все пытаются вернуть обратно свои деньги, естественно, они этого сделать не могут, потому что в этой системе просто нет такого количества денег, которые бы еще с процентами можно было вернуть. Большой интерес СМИ к компаниям “Кэшбери” связан, в первую очередь, с заявлениями представителей Центробанка. Центробанк заявил о том, что это финансовая пирамида. Естественно, все сразу же стали писать о том, как работает эта компания. Представители компании делали неоднократно заявления о том, что весь этот интерес СМИ связан с конкурентной борьбой, некими заказными репортажами, статьями и так далее. Но все это фальшь, потому что главное в этой цепочке — интерес Центробанка и передача документов в Генпрокуратуру и МВД. Именно это первоисточник интересов СМИ».

Телефон для справок «Кэшбери» не доступен, в чате на сайте просто дают ссылку на обращение главы компании.