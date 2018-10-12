Белоруссия получила недоплаченные Россией $263 млн
Накануне, 11 октября, Россия перечислила Белоруссии недоплаченные средства по схеме «перетаможки» нефти, заявил сегодня
Накануне, 11 октября, Россия перечислила Белоруссии недоплаченные средства по схеме «перетаможки» нефти, заявил сегодня
По его словам, речь о средствах, недоплаченных Россией с июля по схеме «перетаможки» 6 млн тонн нефти, поставляемых в Белоруссию. Их сумма составила $263 млн.
В среду Ляшенко и
Какие именно изменения внесены в соглашение, в сообщении Минэнерго не уточняется. Документ предполагает, что Россия до 2024 г. будет ежегодно поставлять Белоруссии 24 млн т нефти ежегодно без уплаты пошлин. При этом в прошлом году Минск получил право реэкспортировать 6 млн т российской нефти и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет. Именно этот механизм стороны назвали «перетаможкой».
В конце августа Минск заявил, что вопреки договоренностям Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта нефти. В сентябре президент страны Александр Лукашенко сообщил, что урегулировал вопрос с Владимиром Путиным на встрече в Сочи 21 сентября.