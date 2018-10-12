В одном из цехов АВТОВАЗа нашли ферму для майнинга

Источник: Reuters

Специальное оборудование было обнаружено в зале управления конвейерами на заводе в Тольятти, подтвердил в беседе с «Авто Mail.Ru» представитель пресс-службы предприятия. Отмечается, что сотрудник подключился к заводской энергосети, спрятав оборудование в электрических шкафах.

Сколько по времени проработала ферма, на заводе не говорят. Вместе с тем, собеседник «Авто Mail.Ru» признал, что обнаруженное оборудование оказалось очень энергозатратным. По всей видимости, на предприятии резко увеличилось потребление электричества, и как результат выросли счета на оплату, что и послужило поводом к проверке.

По информации издания «Волжский автостроитель», ферма функционировала как минимум с ноября 2017 года. По сведениям газеты, при среднем расходе электроэнергии одним устройством около 1000 кВт в месяц общая сумма затрат АВТОВАЗа на похищенную электроэнергию с ноября 2017 года составила свыше 600 тысяч руб. Сам же майнер, по неофициальной информации, смог заработать на энергомощностях российского автоконцерна не менее 1,2 млн рублей.

По словам представителя АВТОВАЗа, личность этого человека уже установлена и с ним в настоящее время работают правоохранительные органы.