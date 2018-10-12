Предвестник кризиса. Экономисты усмотрели опасность в падении импорта

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В третьем квартале 2018 года ЦБ зарегистрировал рекордное сокращение импорта. Его стоимость сократилась с $63,8 млрд до $63 млрд, то есть на 3,7% по отношению к предыдущему кварталу и на 1,3% — в сравнении с аналогичным кварталом 2017 года. Как заметил автор обзора (есть у Forbes) Института «Центр Развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов, отрицательную динамику показали машиностроение, химическая отрасль, продовольствие.

Плохо себя чувствовал в третьем квартале и экспорт — за исключением нефтяных компаний. Темпы роста экспорта упали в два раза, «а с устраненной сезонностью стоимость снизилась почти на 4% квартал к кварталу», отмечают в НИУ ВШЭ. Причинами ухудшения эксперты называют антироссийские санкции и введение импортных пошлин на сталь и алюминий. «В результате наметилась тенденция к снижению физических объемов экспорта черных металлов (с июня текущего года), со второго квартала начались проблемы с экспортом алюминия», — объясняют авторы обзора.

Кризис близко?

По мнению Сергея Пухова из «Центра Развития», причиной снижения импорта стали падение потребительского и инвестиционного спроса. «Импорт обычно выступает индикатором кризиса, так как перед кризисом импорт падает, свидетельствуя о слабом спросе. Перед последним кризисом в России он тоже начинал падать. Сейчас мы видим снижение и внутреннего, и инвестиционного спроса. Возможно, что через какое-то время потребление отечественных товаров тоже начнет сокращаться, так как доходы граждан падают. Все это может увести ВВП в отрицательную зону», — пояснил Пухов корреспонденту Forbes.

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Импорт и вправду достаточно хорошо коррелирует и с настроениями граждан и бизнеса, и с объемами инвестиций в экономику, подтверждает главный экономист Nordea Bank Денис Давыдов. За последнее время настроения потребителей и бизнеса ухудшились. Так, россияне стали больше бояться спада в экономике, а индекс предпринимательской уверенности снизился в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом на 1 процентный пункт до -3%. «Инвестиции были вынуждены “сжаться” в последние два квартала на фоне санкционной риторики и рисков девальвации рубля. Все это и привело к снижению импорта», — объясняет Давыдов.

Импорт в третьем квартале показал более слабую динамику, чем можно было ожидать в рамках традиционной сезонности, соглашается главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Однако, говоря о причинах, по его мнению, стоит отметить влияние ослабевшего рубля на поведение бизнеса, импортеров и ретейлеров, планировавших закупки на второе полугодие. При слабом курсе они могли быть отложены в надежде на последующее восстановление российской валюты.

При этом Полевой не видит снижения потребительского спроса. «Несмотря на официальные данные Росстата о стагнации потребительских доходов, сам спрос населения в третьем квартале продолжал расти неплохими темпами на фоне низкой безработицы, повышения реальных зарплат и объемов кредитования. Динамика промышленности также не указывала на какое-то резкое изменение ситуации, напротив, последние индексы PMI указали на улучшение активности, в том числе за счет роста экспортных заказов», — объясняет экономист.

Без паники

Оценивать снижение импорта, пусть даже и такое масштабное, как сигнал о скором кризисе на текущей стадии не стоит, считают опрошенные Forbes экономисты. Постоянное подогревание санкционной риторики приводит к замедлению экономики, но это временное явление, и о спаде говорить рано.

«Бизнес застыл в ожидании, что и сказывается на показателях. Но как только ситуация прояснится, отложенный спрос будет реализован», — предполагает Давыдов.

Реакция импорта на слабый рубль была ожидаемой и адекватной, считает Дмитрий Полевой. Вот если бы ее не было — это вызвало бы опасения. «Импорт как раз и играет роль автоматического стабилизатора для текущего счета и всего платежного баланса», — замечает эксперт.