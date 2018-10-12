Tesla решила перейти на алкоголь

Заявка на регистрацию марки Teslaquila официально подана в патентное ведомство США. Товарный знак регистрируется для «дистиллянта агава» и «дистиллянта голубого агава», широко известного как текила.

Представители компании заявили, что, хотя сейчас товарный знак не используется, существует «добросовестное намерение» использовать ее в будущем. Предполагается, что ранее заявку на регистрацию этой марки подали на Ямайке, чтобы иметь приоритет при регистрации в США, в том случае, если кто-то пытался зарегистрировать бренд на территории страны раньше.

1 апреля основатель компании Илон Маск разместил твит о том, что компания обанкротилась. В нем сообщалось, что его обнаружили перед электромобилем Tesla Model 3 в окружении бутылок с этикеткой Teslaquila. На лице у Маска при этом были видны следы от высохших слез.