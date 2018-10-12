Visual approximation pic.twitter.com/sMn3Pv476Y— Elon Musk (@elonmusk) 12 октября 2018 г.
Tesla решила перейти на алкоголь
Tesla планирует начать производство текилы. Как передает CNBC, компания начала регистрацию соответствующего бренда.
Tesla планирует начать производство текилы. Как передает CNBC, компания начала регистрацию соответствующего бренда.
Заявка на регистрацию марки Teslaquila официально подана в патентное ведомство США. Товарный знак регистрируется для «дистиллянта агава» и «дистиллянта голубого агава», широко известного как текила.
Представители компании заявили, что, хотя сейчас товарный знак не используется, существует «добросовестное намерение» использовать ее в будущем. Предполагается, что ранее заявку на регистрацию этой марки подали на Ямайке, чтобы иметь приоритет при регистрации в США, в том случае, если
1 апреля основатель компании Илон Маск разместил твит о том, что компания обанкротилась. В нем сообщалось, что его обнаружили перед электромобилем Tesla Model 3 в окружении бутылок с этикеткой Teslaquila. На лице у Маска при этом были видны следы от высохших слез.
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