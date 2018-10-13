Аркадий Абрамович переносит тепличные условия на Дальний Восток
Будет ли успешным начинание бизнесмена.
Будет ли успешным начинание бизнесмена.
Аркадий Абрамович теперь будет собирать урожаи в восточной части России. Компания «Гринхаус» 25-летнего сына миллиардера построит там 300 га высокотехнологичных теплиц. Еще 50 га отведут под сопутствующие службы и рассадное отделение, сообщила газета «Ведомости». Специалисты называют масштабы гигантскими — размеры средней теплицы обычно в десять раз меньше, чем в планах Абрамовича. Отсюда и высокие затраты. По оценкам экспертов, проект будет стоить $900 млн.
Сын бывшего губернатора Чукотки будет выращивать огурцы, помидоры и сладкий перец. На Дальнем Востоке много солнечных дней, что важно для такого бизнеса и позволяет экономить на электроэнергии. Везти в Центральную Россию овощи, очевидно, будет бессмысленно.
В премиальном сегменте — продукция высококачественная, зеленая, органическая — явно еще есть «окно» возможностей.
КНР, Япония и Южная Корея очень требовательны к овощам и фруктам. Так, китайцы сами воспринимают свою продукцию как не очень чистую, понимая, в каких условиях она производится:
Это не первый эксперимент в сельском хозяйстве для Аркадия Абрамовича. В 2016 году он построил теплицы в Белгородской области площадью 100 га и потратил на это примерно $400 млн.
В последние годы все больше предпринимателей интересуются теплицами, хотя на огурцах и помидорах быстро не заработаешь, рассказал президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев: «Средний срок окупаемости тепличных проектов с использованием государственной поддержки, которая есть сейчас, около
Импортозамещение идет, и за последние пять лет объем инвестиций в тепличную отрасль уже достиг 200 млрд руб.
Мы увеличили производство практически в два раза. По такой продукции, как тепличные огурцы, мы фактически уже обеспечили импортозамещение, то есть в этом году мы ожидаем, что объем ввозной продукции упадет
За рынок огурцов и помидоров, похоже, развернулась нешуточная борьба. Из непрофильных бизнесменов овощеводством начали заниматься основатель оператора «Скартел» Сергей Адоньев, главный акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук и глава АФК «Система» Владимир Евтушенков. Но дальше Сибири из них никто не забирался. Так что у
В августе руководство Приморского края заявило, что, помимо Аркадия Абрамовича, развитием сельского хозяйства в регионе займется сын еще одного известного бизнесмена. Фамилию не называли, но пояснили, что речь идет о выращивании фруктов.