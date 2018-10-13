Аркадий Абрамович переносит тепличные условия на Дальний Восток

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Абрамович-младший увлекся огурцами и помидорами. Сын Романа Абрамовича — Аркадий — построит гигантские теплицы на Дальнем Востоке. До этого он вложился в аналогичный проект в Белгородской области. Зачем сыну известного бизнесмена понадобилось выращивать овощи на Дальнем Востоке? Тему продолжат Яна Пашаева и Лилия Пономарева.

Аркадий Абрамович теперь будет собирать урожаи в восточной части России. Компания «Гринхаус» 25-летнего сына миллиардера построит там 300 га высокотехнологичных теплиц. Еще 50 га отведут под сопутствующие службы и рассадное отделение, сообщила газета «Ведомости». Специалисты называют масштабы гигантскими — размеры средней теплицы обычно в десять раз меньше, чем в планах Абрамовича. Отсюда и высокие затраты. По оценкам экспертов, проект будет стоить $900 млн.

Сын бывшего губернатора Чукотки будет выращивать огурцы, помидоры и сладкий перец. На Дальнем Востоке много солнечных дней, что важно для такого бизнеса и позволяет экономить на электроэнергии. Везти в Центральную Россию овощи, очевидно, будет бессмысленно. Что-то будут продавать на месте, а большая часть продукции пойдет на экспорт, считает директор центра компетенций в агропромышленном комплексе КПМГ в России и СНГ Илья Строкин: «Предполагаю, что это будут рынки в Юго-Восточной Азии, не только Китай, — это очень важно — но и Япония, и Корея, где платежеспособный спрос очень высок.

В премиальном сегменте — продукция высококачественная, зеленая, органическая — явно еще есть «окно» возможностей.

КНР, Япония и Южная Корея очень требовательны к овощам и фруктам. Так, китайцы сами воспринимают свою продукцию как не очень чистую, понимая, в каких условиях она производится: во-первых, экология, во-вторых, качество воды. Эти рынки довольно специфичны с точки зрения предпочтений. Они любят особые томаты и особые огурцы, поэтому, скорее всего, Аркадий Абрамович как раз хочет там выращивать именно те сорта, которые будут интересны на рынках стран Юго-Восточной Азии.

Это не первый эксперимент в сельском хозяйстве для Аркадия Абрамовича. В 2016 году он построил теплицы в Белгородской области площадью 100 га и потратил на это примерно $400 млн. Абрамович-младший может себе это позволить: его состояние оценивается почти в $11 млрд. В основном — это активы в сфере энергетики и полезных ископаемых.

В последние годы все больше предпринимателей интересуются теплицами, хотя на огурцах и помидорах быстро не заработаешь, рассказал президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев: «Средний срок окупаемости тепличных проектов с использованием государственной поддержки, которая есть сейчас, около восьми-девяти лет. Безусловно, это определяется условиями, которые сложились на рынке.

Импортозамещение идет, и за последние пять лет объем инвестиций в тепличную отрасль уже достиг 200 млрд руб.

Мы увеличили производство практически в два раза. По такой продукции, как тепличные огурцы, мы фактически уже обеспечили импортозамещение, то есть в этом году мы ожидаем, что объем ввозной продукции упадет где-то, наверное, до 10%, максимум до 15%. То же самое по томатам.

За рынок огурцов и помидоров, похоже, развернулась нешуточная борьба. Из непрофильных бизнесменов овощеводством начали заниматься основатель оператора «Скартел» Сергей Адоньев, главный акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук и глава АФК «Система» Владимир Евтушенков. Но дальше Сибири из них никто не забирался. Так что у Абрамовича-младшего есть большое преимущество.