РБК: зарубежные инвестиции в российский бизнес рекордно упали с 1994 года

«Такого не было за всю историю платежного баланса», — цитирует РБК обзор «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный ведущим экспертом Центра развития ВШЭ Сергеем Пуховым.
Как отмечается в докладе, столь резкое сокращение прямых зарубежных инвестиций может быть связано с санкциями Вашингтона против российских компаний.
«Из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов En+, Rusal и группы ГАЗ. Виктор Вексельберг, попавший под санкции, как Олег Дерипаска, меняет структуру владения российскими холдинговыми структурами», — говорится в обзоре.
Изменения в статистике прямых инвестиций также могут быть связаны с кампанией по деофшоризации и перерегистрацией активов, отмечает РБК.
Напомним, 6 апреля Минфин США расширил список антироссийских санкций. Под новые ограничения подпали, среди прочих, Олег Дерипаска («Базэл», En+, «Русал» и др.), Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, чей сын Саид контролирует «Полюс». Инвесторы США должны передать права на акции и долговые обязательства «Русала» и EN+ до 12 декабря.