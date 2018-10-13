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00:33 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: зарубежные инвестиции в российский бизнес рекордно упали с 1994 года

В третьем квартале 2018 года прямые иностранные инвестиции в российские компании сократились на $6 млрд, сообщает Центробанк. Объем сокращения стал рекордным с четвертого квартала 1994 года.

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«Такого не было за всю историю платежного баланса», — цитирует РБК обзор «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный ведущим экспертом Центра развития ВШЭ Сергеем Пуховым.

Как отмечается в докладе, столь резкое сокращение прямых зарубежных инвестиций может быть связано с санкциями Вашингтона против российских компаний.

«Из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов En+, Rusal и группы ГАЗ. Виктор Вексельберг, попавший под санкции, как Олег Дерипаска, меняет структуру владения российскими холдинговыми структурами», — говорится в обзоре.

Изменения в статистике прямых инвестиций также могут быть связаны с кампанией по деофшоризации и перерегистрацией активов, отмечает РБК.

Напомним, 6 апреля Минфин США расширил список антироссийских санкций. Под новые ограничения подпали, среди прочих, Олег Дерипаска («Базэл», En+, «Русал» и др.), Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, чей сын Саид контролирует «Полюс». Инвесторы США должны передать права на акции и долговые обязательства «Русала» и EN+ до 12 декабря.

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