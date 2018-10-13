РБК: зарубежные инвестиции в российский бизнес рекордно упали с 1994 года

«Такого не было за всю историю платежного баланса», — цитирует РБК обзор «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный ведущим экспертом Центра развития ВШЭ Сергеем Пуховым.

Как отмечается в докладе, столь резкое сокращение прямых зарубежных инвестиций может быть связано с санкциями Вашингтона против российских компаний.

«Из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов En+, Rusal и группы ГАЗ. Виктор Вексельберг, попавший под санкции, как Олег Дерипаска, меняет структуру владения российскими холдинговыми структурами», — говорится в обзоре.

Изменения в статистике прямых инвестиций также могут быть связаны с кампанией по деофшоризации и перерегистрацией активов, отмечает РБК.