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03:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ОСАГО станет о-го-го

Фонды обязательного автострахования могут привлечь к оплате аварий незастрахованных.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Минфине рассматривают возможность обязать компенсационные фонды страховых компаний ОСАГО обеспечивать выплатами ущерб, нанесенный «железу» автомобилистов, в тех случаях, когда виновник аварии не застрахован. Это кардинальным способом изменит структуру компенсационных выплат в ОСАГО и добавит компаниям минимум 10% страховых случаев. При этом Минфин не считает необходимым пересчитывать тарифы ОСАГО. Страховщики ожидаемо выступают резко против инициативы и предупреждают, что это по существу похоронит ОСАГО как обязательный вид страхования.

Минфин продолжает реформировать систему обязательного страхования автовладельцев. На этот раз в министерстве поддерживают идею расширить перечень выплат из компенсационных фондов Российского союза автостраховщиков (РСА). Напомним, в фонды союза страховщики отчисляют 3% от взносов по ОСАГО, и сейчас там порядка 13 млрд руб. Фонды «распаковываются» на выплаты по долгам страховщиков-банкротов и в случаях, когда причинен ущерб здоровью пострадавшего в ДТП, а виновник аварии неизвестен или не застрахован.

Как рассказала «Ъ» замглавы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева, идея покрывать ущерб имуществу пострадавших в ДТП из фондов РСА в тех случаях, когда виновник ДТП не застрахован, возникла в ходе обсуждения изменений к закону об ОСАГО на заседании думского комитета по финансовому рынку.

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«Одним из вариантов решения проблемы с таким ущербом могут быть выплаты из компфондов РСА, — говорит госпожа Балакирева.— Для этого потребуются законодательные изменения». При этом, по ее словам, перерасчета тарифов такое изменение может и не потребовать. «Если охват страхованием соответствует обязательности закона, таких случаев не должно быть много, это не тот фактор, который влияет на тарифообразование», — заявила она «Ъ».

За всю историю существования ОСАГО компенсационные выплаты осуществлялись в основном по долгам банкротов. РСА заплатил по обязательствам 109 ушедших с рынка страховщиков за все время 45,3 млрд руб. Самые большие долги оставила компания РСТК в 2015 году — 3,8 млрд руб. Это больше общей суммы компенсационных выплат по ущербу жизни и здоровью, таких было на сумму 2,3 млрд руб. Как вырастут выплаты компаний в случае расширения перечня страховых случаев для фондов РСА, в Минфине затрудняются сказать.

По статистике ГИБДД, по итогам 9 месяцев 2018 года случаев оставления водителями места ДТП насчитывается 121,6 тыс. по стране. Статистику ущерба по этим случаям в ГИБДД не ведут. Косвенно о том, сколько страховых случаев сейчас не покрывается ОСАГО, можно судить по статистике каско страховщиков. Как заявили «Ъ» в компании «Согласие», в 10% страховых случаев по каско виновник ДТП (не клиент компании) не имеет полиса ОСАГО — соответственно, страховщик не может взыскать с компании виновника аварии осуществленную выплату.

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Как рассказывают в «АльфаСтраховании», доля ДТП с неизвестными или скрывшимися участниками составляет 3−5% от общего количества страховых случаев. Эта цифра — без учета ДТП на парковках, а именно там происходит большинство аварий с бегством виновника. В «РЕСО-Гарантии» говорят, что доля случаев по каско, где нет виновника по ОСАГО, составляет 10,5%. «Если переводить это в суммы, то 11,7% от всех выплат по ОСАГО», — заявили «Ъ» в компании-страховщике.

На рынке ожидаемо раскритиковали идею расширять перечень выплат из компенсационных фондов. Но в качестве аргументов приводится не нехватка тарифа, а разрушительная сила идеи для обязательности ОСАГО. «Если мы в законе декларируем, что ущерб, причиненный незастрахованным виновником, покроют фонды РСА, мы фактически подрываем обязательность такой страховки, — говорит замглавы “Ингосстраха” Илья Соломатин.— Дестимулирование покупки обязательного полиса, особенно накануне тарифной реформы ОСАГО, ни к чем хорошему не приведет».

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По его словам, проблему надо решать посредством усиления наказания для тех виновников аварий, которые не купили полис. «Штрафы с городских камер — это хороший способ усилить ответственность», — говорит он (запуск пилота по такому предупреждению автовладельцев ожидается в ноябре).

Для добросовестных собственников авто, которые купили полис и получили ущерб от виновника, скрывшегося с места аварии, по мнению замглавы «Ингосстраха», можно найти способ покрытия ущерба. Для этого потребуются законодательные изменения, описывающие отдельные отчисления страховщиков в фонды РСА для таких случаев.

В конце сентября группа депутатов от ЛДПР уже внесла в Госдуму поправки к закону ОСАГО, обязывающие выплачивать ущерб в случаях отсутствия у виновника ДТП полиса ОСАГО. При этом страховщик потерпевшего получает право регрессного требования к лицу, причинившему вред. В РСА говорят, что это только подстегнет мошенников, требующих выплаты у страховщиков, дестимулирует граждан покупать обязательный полис и опустошит компфонды союза.

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По словам президента РСА Игоря Юргенса, выплаты за незастрахованных или неизвестных виновников ДТП возможны только на финальном этапе либерализации тарифов ОСАГО, так как на первом этапе основная идея — уменьшение платежа для дисциплинированных водителей за счет повышения платы для аварийных. Если сейчас применить логику покрытия обязательств за незастрахованных, то по сути это даст возможность «плохим» водителям безнаказанно не покупать подорожавшее для них ОСАГО.

Татьяна Гришина, Иван Буранов

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