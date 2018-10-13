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05:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

МРОТ повышают на глазок

Правительству не хватает данных для оценки эффекта роста минимальных зарплат.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По оценкам Высшей школы экономики, повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума может снизить неравенство среди наиболее низкооплачиваемых работников, не вызвав роста безработицы, — исследование Анны Лукьяновой из ВШЭ показывает, что, например, повышение МРОТ в 2005—2009 годах внесло от 25% до 40% вклада в снижение неравенства в этот период. Впрочем, эффекты воздействия МРОТ на рынок труда России остаются малоизученными — как из-за недостатка данных, так и из-за низкого интереса правительства к детальному изучению последствий принятых решений в социальной сфере.

Дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда может привести к снижению зарплатного неравенства среди наиболее бедных российских работников, однако требует дальнейшего изучения на более репрезентативных данных. Такие выводы приводятся в работе Анны Лукьяновой из ВШЭ, представленной на конференции «Рынки труда спустя десять лет после кризиса» (она проводится ВШЭ совместно с боннским IZA).

Напомним, с 1 мая 2018 года правительство повысило минимальный размер оплаты до 11,2 тыс. руб.— 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. Для этого МРОТ в 2018 году увеличили на 43% — он составлял 9,4 тыс. руб. в месяц, или 85% величины прожиточного минимума. В целом по РФ около 1,8% работников имеют зарплату на уровне МРОТ и ниже. В 42 регионах эта доля выше общероссийского уровня, в том числе в двух регионах (Чеченской Республике и Республике Дагестан) она превышает 10%.

При этом в целом по РФ 7,9% работников имели заработную плату не выше 10,6 тыс. руб. При этом уже в 48 регионах доля работников с заработной платой не выше 10,6 тыс. руб. превысит общероссийский уровень, а выше 10% она будет уже в 38 регионах, выше 20% — в семи регионах.

В государственно-муниципальном секторе на 11,2% работников с заработной платой ниже 10,6 тыс. руб. приходилось 2,9% общего фонда зарплаты в этом секторе. В негосударственном секторе 4% работников с зарплатой ниже 10,6 тыс. руб. получали 0,7% общего фонда заработной платы.

По данным исследования, даже с учетом повышения МЗП в 2018 году индекс Кейтца (отношение МЗП к средней зарплате) составит в целом по РФ около 0,25, а для медианной — 0,34. По международным меркам уровень МЗП находится вне зоны критических значений, при которых возникают риски для рынка труда.

Также, отмечает автор работы, МЗП выросла до аналогичного уровня в 2009 году и даже на фоне кризиса в экономике несущественно повлияла на занятость. При этом вклад повышения МРОТ в 2005—2009 годах в снижение уровня неравенства среди беднейших работников составлял 25−40%.

В перспективе, по словам госпожи Лукьяновой, повышение МРОТ в 2018 году может привести к аналогичным эффектам, «если страна не столкнется с макроэкономическими шоками». «Резкий рост цен на продукты вызовет увеличение МРОТ и, соответственно, существенный рост МЗП, не обеспеченный финансовыми ресурсами ни в бюджетном, ни в корпоративном секторе», — говорит она.

Поэтому в целом автоматическая привязка МРОТ к прожиточному минимуму является рискованной — более эффективным было бы устанавливать его в номинальном выражении либо же в привязке к ретроспективным значениям прожиточного минимума. При этом сейчас, как указывается в статье, в стране отсутствует прозрачная система мониторинга МРОТ и прогноза последствий его повышения, включая эффекты для отдельных регионов.

«Главным источником данных является обследование населения, которое проводится раз в два года, не охватывает большей части занятых, а форма обследования не претерпела качественных изменений с советских времен и остается одним из самых методологически отсталых обследований Росстата», — поясняет госпожа Лукьянова.

По ее словам, на его основе возможны лишь приблизительные оценки жесткости МРОТ и последствий его повышения, причем во многих случаях — со значительным отставанием от текущего периода. Поэтому, учитывая возросшую роль института МЗП, исследование его эффектов необходимо совершенствовать.

Отметим, впрочем, что отсутствие правительственной методологии оценки эффектов в случае с МРОТ не является чем-то удивительным. Так, до сих пор не существует официального исследования итогов введения программы материнского капитала, которая в этом году отмечает десятилетие; в целом правительство РФ редко склонно не только предварять научными исследованиями решения в соцсфере, но и анализировать такими методами последствия уже реализованных мер.

Анастасия Мануйлова

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