МРОТ повышают на глазок
Правительству не хватает данных для оценки эффекта роста минимальных зарплат.
Правительству не хватает данных для оценки эффекта роста минимальных зарплат.
По оценкам Высшей школы экономики, повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума может снизить неравенство среди наиболее низкооплачиваемых работников, не вызвав роста безработицы, — исследование Анны Лукьяновой из ВШЭ показывает, что, например, повышение МРОТ в 2005—2009 годах внесло от 25% до 40% вклада в снижение неравенства в этот период. Впрочем, эффекты воздействия МРОТ на рынок труда России остаются малоизученными — как
Дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда может привести к снижению зарплатного неравенства среди наиболее бедных российских работников, однако требует дальнейшего изучения на более репрезентативных данных. Такие выводы приводятся в работе Анны Лукьяновой из ВШЭ, представленной на конференции «Рынки труда спустя десять лет после кризиса» (она проводится ВШЭ совместно с боннским IZA).
Напомним, с 1 мая 2018 года правительство повысило минимальный размер оплаты до 11,2 тыс. руб.— 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. Для этого МРОТ в 2018 году увеличили на 43% — он составлял 9,4 тыс. руб. в месяц, или 85% величины прожиточного минимума. В целом по РФ около 1,8% работников имеют зарплату на уровне МРОТ и ниже. В 42 регионах эта доля выше общероссийского уровня, в том числе в двух регионах (Чеченской Республике и Республике Дагестан) она превышает 10%.
При этом в целом по РФ 7,9% работников имели заработную плату не выше 10,6 тыс. руб. При этом уже в 48 регионах доля работников с заработной платой не выше 10,6 тыс. руб. превысит общероссийский уровень, а выше 10% она будет уже в 38 регионах, выше 20% — в семи регионах.
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По данным исследования, даже с учетом повышения МЗП в 2018 году индекс Кейтца (отношение МЗП к средней зарплате) составит в целом по РФ около 0,25, а для медианной — 0,34. По международным меркам уровень МЗП находится вне зоны критических значений, при которых возникают риски для рынка труда.
Также, отмечает автор работы, МЗП выросла до аналогичного уровня в 2009 году и даже на фоне кризиса в экономике несущественно повлияла на занятость. При этом вклад повышения МРОТ в 2005—2009 годах в снижение уровня неравенства среди беднейших работников составлял 25−40%.
В перспективе, по словам госпожи Лукьяновой, повышение МРОТ в 2018 году может привести к аналогичным эффектам, «если страна не столкнется с макроэкономическими шоками». «Резкий рост цен на продукты вызовет увеличение МРОТ и, соответственно, существенный рост МЗП, не обеспеченный финансовыми ресурсами ни в бюджетном, ни в корпоративном секторе», — говорит она.
Поэтому в целом автоматическая привязка МРОТ к прожиточному минимуму является рискованной — более эффективным было бы устанавливать его в номинальном выражении либо же в привязке к ретроспективным значениям прожиточного минимума. При этом сейчас, как указывается в статье, в стране отсутствует прозрачная система мониторинга МРОТ и прогноза последствий его повышения, включая эффекты для отдельных регионов.
«Главным источником данных является обследование населения, которое проводится раз в два года, не охватывает большей части занятых, а форма обследования не претерпела качественных изменений с советских времен и остается одним из самых методологически отсталых обследований Росстата», — поясняет госпожа Лукьянова.
По ее словам, на его основе возможны лишь приблизительные оценки жесткости МРОТ и последствий его повышения, причем во многих случаях — со значительным отставанием от текущего периода. Поэтому, учитывая возросшую роль института МЗП, исследование его эффектов необходимо совершенствовать.
Отметим, впрочем, что отсутствие правительственной методологии оценки эффектов в случае с МРОТ не является
Анастасия Мануйлова