Госбанки сразились за вклады
Ставки депозитов растут
Ставки депозитов растут
В борьбу за средства физических лиц, которые последние два месяца упорно выводят их из кредитных организаций, вступили
Сбербанк в начале дня в пятницу объявил о повышении ставок по своим старым вкладам на 0,15−0,5 процентного пункта (п. п.), в результате чего максимальная ставка по ним достигла 5,15% годовых. Одновременно он запустил новый промовклад со ставкой до 7,15% годовых. Через несколько часов об улучшении условий по промовкладам объявил ВТБ — ставки были подняты на 0,6 п. п. (максимальная ставка теперь составляет 7,3% годовых).
Объявил о повышении ставок и
Между тем резкий рост ставок на финансовом рынке произошел еще в августе, в том числе на фоне ужесточения санкционного давления. За этот месяц доходность десятилетних ОФЗ выросла почти на 1 п. п. и превысила 8,7% годовых. В начале сентября доходность по этим бумагам уже зашкаливала за 9,3% годовых.
При этом Банк России пошел на повышение ключевой ставки, когда ставки по гособлигациям уже откатились ниже 9% годовых. При такой доходности ОФЗ по среднесрочным выпускам вклады даже в крупнейших банках должны давать премию, полагает
К реальным проблемам у банков привели макроэкономические факторы, считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Так, рублевые вклады населения в российских банках в августе сократились на 88 млрд руб., в сентябре — на 172 млрд руб. Причем в августе объем рублевых вкладов в Сбербанке снизился на 10 млрд руб., а в сентябре частные клиенты вывели с депозитных счетов банка 46 млрд руб. При этом розничный кредитный портфель банковского сектора растет на 250−300 млрд руб. в месяц.
«Такая динамика обуславливает рост потребности в ликвидности, которую банки стремятся привлечь с помощью повышения ставок по вкладам», — объясняет господин Дужинский. Как сообщал ранее «Ъ», банки теряют не только рублевое фондирование. В частности, физические лица вывели из Сбербанка $1,2 млрд в августе и еще $0,9 млрд в сентябре (см. «Ъ» от 6 октября). В результате Сбербанку пришлось существенно повысить ставки по валютным вкладам.
И теперь уже действия тяжеловесов банковского рынка вынуждают остальных игроков готовить ответные предложения. Так,
Повышение ставки НДС также оказывает давление на уровень ставок, считает Станислав Дужинский. По его словам, оно будет способствовать росту инфляции, которая достигнет максимума в первом полугодии 2019 года.
Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин тоже ожидает, что инфляция будет расти до конца текущего года. Поэтому, по его словам, «пройдет еще несколько раундов повышения ставок в банках». В результате средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков может вырасти с 6,8% в первой декаде октября до 7−7,25% в декабре, прогнозирует господин Монастыршин.
Виталий Солдатских