Госбанки сразились за вклады

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В борьбу за средства физических лиц, которые последние два месяца упорно выводят их из кредитных организаций, вступили банки-тяжеловесы. В пятницу ставки по рублевым депозитам повысили Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Отток вкладов при одновременном росте кредитования резко ужесточил борьбу за ликвидность. Такие действия крупнейших банков породили очередной виток конкурентной борьбы — остальные игроки уже начали готовить очередное повышение ставок.

Сбербанк в начале дня в пятницу объявил о повышении ставок по своим старым вкладам на 0,15−0,5 процентного пункта (п. п.), в результате чего максимальная ставка по ним достигла 5,15% годовых. Одновременно он запустил новый промовклад со ставкой до 7,15% годовых. Через несколько часов об улучшении условий по промовкладам объявил ВТБ — ставки были подняты на 0,6 п. п. (максимальная ставка теперь составляет 7,3% годовых).

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Объявил о повышении ставок и Альфа-банк, повысивший максимальную ставку до 8% годовых. Сбербанк и ВТБ свое решение улучшить условия по депозитам объяснили действиями ЦБ (который повысил в середине сентября ставку рефинансирования на 0,25 п. п., до 7,5%) и конкурентов (за прошедший месяц ставки повысили банки «Открытие», МКБ, Промсвязьбанк и Бинбанк).

Между тем резкий рост ставок на финансовом рынке произошел еще в августе, в том числе на фоне ужесточения санкционного давления. За этот месяц доходность десятилетних ОФЗ выросла почти на 1 п. п. и превысила 8,7% годовых. В начале сентября доходность по этим бумагам уже зашкаливала за 9,3% годовых.

При этом Банк России пошел на повышение ключевой ставки, когда ставки по гособлигациям уже откатились ниже 9% годовых. При такой доходности ОФЗ по среднесрочным выпускам вклады даже в крупнейших банках должны давать премию, полагает вице-президент банка «Восточный» Екатерина Тутон.

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К реальным проблемам у банков привели макроэкономические факторы, считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Так, рублевые вклады населения в российских банках в августе сократились на 88 млрд руб., в сентябре — на 172 млрд руб. Причем в августе объем рублевых вкладов в Сбербанке снизился на 10 млрд руб., а в сентябре частные клиенты вывели с депозитных счетов банка 46 млрд руб. При этом розничный кредитный портфель банковского сектора растет на 250−300 млрд руб. в месяц.

«Такая динамика обуславливает рост потребности в ликвидности, которую банки стремятся привлечь с помощью повышения ставок по вкладам», — объясняет господин Дужинский. Как сообщал ранее «Ъ», банки теряют не только рублевое фондирование. В частности, физические лица вывели из Сбербанка $1,2 млрд в августе и еще $0,9 млрд в сентябре (см. «Ъ» от 6 октября). В результате Сбербанку пришлось существенно повысить ставки по валютным вкладам.

И теперь уже действия тяжеловесов банковского рынка вынуждают остальных игроков готовить ответные предложения. Так, Абсолют-банк уже принял решение на следующей неделе поднять ставки на 0,4 п. п. Повышение ставок запланировал и банк «Возрождение». «Изменения конкурентного поля в последние несколько дней заставляют нас думать о необходимости дополнительного увеличения ставок по вкладам», — отметил в пятницу начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин.

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Повышение ставки НДС также оказывает давление на уровень ставок, считает Станислав Дужинский. По его словам, оно будет способствовать росту инфляции, которая достигнет максимума в первом полугодии 2019 года.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин тоже ожидает, что инфляция будет расти до конца текущего года. Поэтому, по его словам, «пройдет еще несколько раундов повышения ставок в банках». В результате средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков может вырасти с 6,8% в первой декаде октября до 7−7,25% в декабре, прогнозирует господин Монастыршин.