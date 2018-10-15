Ледокол мощностью 99 миллиардов

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Как стало известно «Ъ», предельная стоимость первого атомного ледокола «Лидер» без НДС и дополнительных расходов планируется в 98,6 млрд руб., которые должен выделить бюджет с 2020 года. Контракт на строительство трех ледоколов планируется заключить с верфью «Звезда», в том числе на головное судно — до конца 2019 года, с тем чтобы начать его строительство в феврале 2020 года и сдать в 2027 году. «Роснефть» согласилась уже в 2019 году дать аванс 3,5 млрд руб. на нулевой этап создания конструкторской документации, а Минпромторг выделит 950 млн руб. на НИОКР по системе электродвижения ледокола.

В докладе главы «Росатома» Алексея Лихачева в правительство от 3 октября говорится, что, по расчетам межведомственной рабочей группы под председательством вице-премьера Юрия Борисова, атомный ледокол «Лидер» оценивается в 98,6 млрд руб. без НДС. Всего планируется построить три таких ледокола на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке.



Контракт на первое судно должен быть подписан не позднее декабря 2019 года, закладка произойти не позднее февраля 2020 года, а сдача — в 2027 году, строительство будет целиком осуществлено на средства бюджета, такая позиция, по данным «Ъ», была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. Закладка следующих двух ледоколов планируется на 2023 год, источники их финансирования не определены.



Но даже для первого «Лидера» бюджетное финансирование предполагается только с 2020 года. Чтобы успеть с закладкой, «Роснефть» (ключевой участник консорциума верфи «Звезда») даст аванс верфи на 3,5 млрд руб. без НДС на нулевой этап рабочей конструкторской документации ледокола, об этом говорится в совместном письме вице-премьера Юрия Борисова и главы «Роснефти» Игоря Сечина от 6 сентября (копия есть у «Ъ»). Аванс позднее будет возмещен верфи из бюджета. Разработка документации включает завершение создания реакторной установки «Ритм-400», в том числе разработку активной зоны.



Контракт на разработку документации «Звезда» должна заключить с ЦКБ «Айсберг» в первом квартале 2019 года.



«Лидер» мощностью 120 МВт должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Севморпути, грузопоток по которому к 2024 году должен достигнуть 80 млн тонн. Ледокол сможет преодолевать льды толщиной до 4,3 м, прокладывая коридор до 50 м шириной и проводить караваны на скорости 10−12 узлов.



Источники «Ъ» оценивали стоимость головного ледокола с учетом всех расходов в 115 млрд руб., серийных — на 10% дешевле. Как отмечается в письме Юрия Борисова и Игоря Сечина, привлечение заемных средств на головной ледокол «невозможно вследствие высоких строительных и рыночных рисков». Алексей Лихачев в докладе уточняет, что стоимость ледокола в размере 98,6 млрд руб. не включает банковскую гарантию, страхование на период строительства и ядерное топливо для первой загрузки, средства на это Минфин, Минэкономики и «Росатом» должны найти уже к ноябрю. К декабрю нужно решить, строить ли ледокол с обычной (20%) или нулевой ставкой НДС. Господин Лихачев отмечает, что по опыту строительства атомных ледоколов 60 МВт применение нулевой ставки приводит к кассовым разрывам у верфи: верфь получает бюджетное финансирование без НДС, а платит контрагентам с НДС, поскольку возместить налог может только после сдачи судна.

Мы просчитали в горизонте до 2030 года потребность в ледокольном флоте. Вы знаете, сколько денег нужно? Полтриллиона рублей. Я почти уверен, что никакие полтриллиона рублей нам государство в чистом виде не даст. Алексей Лихачев глава «Росатома», 25 мая 2018 года

Также к декабрю «Роснефть», «Звезда», «Росатом» и Минпромторг должны проработать существенные и сценарные условия финансирования госконтракта, распределение денег по годам, а также перечень основных соисполнителей. Наконец, в феврале 2019 года «Росатом» и ведомства должны внести предложения по внесению поправок к бюджету с 2020 года с учетом постройки «Лидера». Стоимость ледокола может корректироваться по аналогии с Крымским мостом (по инфляции).

Минпромторг, по данным «Ъ», должен выделить 950 млн руб. в 2018—2020 годах на разработку системы электродвижения ледокола. В министерстве уточнили «Ъ», что конкурс на соответствующие опытно-конструкторские работы будет объявлен в октябре в рамках госпрограммы по развитию судостроения, исполнение работ — 2020 год. В «Роснефти», Минэкономики и Минфине не ответили на запрос «Ъ».