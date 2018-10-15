ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с января 2017 года

Источник: AP 2018

Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 11 января 2017 года.

Ослабление курса юаня длится уже 10 рабочих дней подряд.

Как отмечает в этой связи информационный портал Sina, китайская валюта испытывает на себе сильное давление к понижению курса.

«Прорыв отметки в семь юаней [за доллар] в краткосрочной перспективе маловероятен. Причины этого заключаются в том, что правительство Китая не надеется на то, что преодоление отметки в семь юаней приведет к изменению ожиданий инвесторов, это принесет новую неопределенность, например усиление понижающего давления на рынок недвижимости», — отмечает портал.

В первые месяцы 2018 года юань устойчиво укреплялся: в январе среднемесячный показатель составил 6,4364 юаня за доллар, в феврале — 6,3161, в марте он практически не изменился, а в апреле укрепился до 6,2975. Однако в мае наметилась тенденция на понижение (до 6,3757 юаня за доллар), которая сохранилась в июне (6,4555) и не изменилась до сих пор. Амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским ЦБ, за сутки не должна превышать 2%.