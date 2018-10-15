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05:36 (мск), источник: ТАСС

ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с января 2017 года

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 34 базисных пункта — до отметки в 6,9154 юаня за доллар.

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ЦБ: $ 65.9751   -0.80 € 76.5047   -0.58 ММВБ: $ 66.1175   -0.15 € 76.4225   -0.39
Источник: AP 2018

Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 11 января 2017 года.

Ослабление курса юаня длится уже 10 рабочих дней подряд.

Как отмечает в этой связи информационный портал Sina, китайская валюта испытывает на себе сильное давление к понижению курса.

«Прорыв отметки в семь юаней [за доллар] в краткосрочной перспективе маловероятен. Причины этого заключаются в том, что правительство Китая не надеется на то, что преодоление отметки в семь юаней приведет к изменению ожиданий инвесторов, это принесет новую неопределенность, например усиление понижающего давления на рынок недвижимости», — отмечает портал.

В первые месяцы 2018 года юань устойчиво укреплялся: в январе среднемесячный показатель составил 6,4364 юаня за доллар, в феврале — 6,3161, в марте он практически не изменился, а в апреле укрепился до 6,2975. Однако в мае наметилась тенденция на понижение (до 6,3757 юаня за доллар), которая сохранилась в июне (6,4555) и не изменилась до сих пор. Амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским ЦБ, за сутки не должна превышать 2%.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года национальная валюта укрепилась к доллару на 6,2%.

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