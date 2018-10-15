Brent подорожала до $81,44 за баррель на фоне конфликта США и Саудовской Аравии

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $81,44 за баррель, что на $1,01 (1,26%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,17 (0,21%) — до $80,43 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,78 (1,09%) — до $72,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,37 (0,52%) — до $71,34 за баррель.

Отношения Эр-Рияда с Вашингтоном осложнились в последние дни после исчезновения журналиста Washington Post. В последний раз его видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Хашкаджи.

Тем временем, власти Саудовской Аравии заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств и обещают дать ответ в случае применения подобных ограничительных мер.

Эксперты опасаются, что Эр-Рияд может использовать свое влияние в нефтяном секторе как политический инструмент, пишет Bloomberg.

«Проблема исчезновения Хашкаджи является одним из факторов, подталкивающих вверх цены на нефть, — отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе. — Тем не менее, потенциал к росту цен ограничен с учетом призывов США к снижению цен на нефть».