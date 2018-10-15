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14:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство упростило получение кредитов для малого и среднего бизнеса

Правительство России снизило с 1 млрд руб. до 400 млн руб. максимальный размер кредита на инвестиционные цели, который может получить субъект малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Источник: Reuters

«При этом максимальный размер суммарного объема кредитов, которые могут быть выданы одному заемщику на эти цели, не меняется и составляет 1 млрд руб. Таким образом, банки предоставят кредиты большему количеству субъектов МСП», — пояснили в правительстве.

Инициативу подготовило Минэкономики. Подписанные поправки также вводят квоту для субъектов МСП, относящихся к микропредприятиям, — не менее 10% от общей суммы кредитов, предусмотренных всеми кредитными договорами, заключенными банком по программе льготного кредитования.

По данным банков, на 1 августа 2018 года было заключено 993 кредитных договора с субъектами МСП на сумму 45,4 млрд руб. В федеральном бюджете на эти цели было заложено 635,5 млн руб. В апреле по распоряжению правительства финансирование такой господдержки было увеличено на 805,3 млн руб. за счет средств резервного фонда.

Ранее «Ъ» стало известно, что Банк России подготовил «дорожную карту» по развитию финансирования субъектов МСП. Документ содержит меры по развитию рынков альтернативного финансирования — факторинга и лизинга для МСП, а также мероприятия, обеспечивающие возможность удаленной идентификации, проверки сведений и учредительных документов заемщика (согласие на обработку персональных данных заемщика в электронном виде, организацию взаимодействия с ФНС в части предоставления отчетностей, данных по кассовым операциям).

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