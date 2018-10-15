Правительство упростило получение кредитов для малого и среднего бизнеса

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«При этом максимальный размер суммарного объема кредитов, которые могут быть выданы одному заемщику на эти цели, не меняется и составляет 1 млрд руб. Таким образом, банки предоставят кредиты большему количеству субъектов МСП», — пояснили в правительстве.

Инициативу подготовило Минэкономики. Подписанные поправки также вводят квоту для субъектов МСП, относящихся к микропредприятиям, — не менее 10% от общей суммы кредитов, предусмотренных всеми кредитными договорами, заключенными банком по программе льготного кредитования.

По данным банков, на 1 августа 2018 года было заключено 993 кредитных договора с субъектами МСП на сумму 45,4 млрд руб. В федеральном бюджете на эти цели было заложено 635,5 млн руб. В апреле по распоряжению правительства финансирование такой господдержки было увеличено на 805,3 млн руб. за счет средств резервного фонда.