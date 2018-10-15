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11:01 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ ввел временную администрацию в Международном банке Санкт-Петербурга

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — ЦБ РФ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению Международным банком Санкт-Петербурга (МБСП), ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Источник: РИА "Новости"

Принятое решение Банк России объясняет неустойчивым финансовым положением МБСП и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Временная администрация введена сроком на шесть месяцев, мораторий — на три месяца.

«Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов», — подчеркивает регулятор.

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На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банком приостановлены. Первоочередной задачей АСВ является определение размера дисбаланса между стоимостью активов и обязательств МБСП, отмечает ЦБ.

МБСП — участник системы страхования вкладов, введение моратория на удовлетворение требований кредиторов является страховым случаем. Вкладчики банка, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право на получение выплат в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен АСВ. Выплаты по вкладам начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

По итогам второго квартала 2018 года МБСП с активами в 36,7 млрд рублей занимал 114-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», и 76-е место по размеру вкладов физлиц (19,6 млрд рублей).

МБСП подконтролен председателю правления Сергею Бажанову. Он в 1999—2008 гг. являлся президентом этого банка, потом в 2008—2013 гг. был членом Совета Федерации от Ульяновской области, а в августе 2013 года вернулся на пост главы МБСП.

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 11 октября объявило о понижении рейтинга кредитоспособности МБСП до уровня ruССС, установило по рейтингу негативный прогноз. До этого у банка действовал рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом. Свое решение «Эксперт РА» объяснило невысокими рыночными позициями банка, уязвимой оценкой достаточности капитала при низкой операционной эффективности, волатильным уровнем ликвидности, а также низким качеством активов и консервативной оценкой качества корпоративного управления. «Понижение рейтинга и изменение прогноза по нему обусловлены ухудшением качества активов на фоне низкой операционной эффективности банка при высоком, по мнению агентства, потенциальном уровне досоздания дополнительных резервов на возможные потери», — отмечало агентство.

Банк в свою очередь заявил, что направил уведомление о расторжении договора с «Эксперт РА». Решение не поддерживать больше рейтинги «Эксперт РА» связано с планами банка о сотрудничестве с другим рейтинговым агентством, говорилось в сообщении МБСП.

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