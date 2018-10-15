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12:05 (мск), источник: Ведомости

Вексельберг назвал незаконными санкции США против него

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг назвал незаконными и несправедливыми санкции против него. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, ведет ли он переговоры о возможности снятия санкций.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, он собирается судиться. Бизнесмен не уточнил сроки подачи иска, а также не назвал суд, который может рассмотреть этот спор.

Виктор Вексельберг попал под американские санкции 6 апреля — с этого момента американским гражданам и их партнерам нельзя вступать в экономические отношения с Вексельбергом и подконтрольными ему компаниям. С тех пор владелец «Реновы» планомерно снижает доли в своих активах ниже контроля.

Сразу после введения санкций «Ренова» снизила долю в швейцарском производителе промышленных машин и оборудования Sulzer с 63,42% до 48,83% (акции выкупила сама компания и недавно перепродала, заработав около 15 млн франков).

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Затем в мае «Ренова» снизила доли в другой швейцарской компании, производителе высокотехнологичного оборудования Oerlikon (с 43 до 19,9%), в металлургической и металлообрабатывающей Schmolz + Bickenbach (с 26,9 до 12,6%). В июле Вексельберг стал владельцем 99,99% в ООО «Ренова актив» и ООО «Ренова-холдинг рус». А 15 августа Beluna Investments Ltd., входящая в ГК «Ренова» Вексельберга, снизила долю в энергокомпании «Хевел» с 51 до 46%, следуетиз данных «СПАРК-Интерфакса».

20 сентября «Ренова» снизила долю в энергетической «Т плюс» с 57,1 до 39,59%, а через день снизила долю в Уральском турбинном заводе с 80 до 49%,

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