Яровая предложила лишать свободы на срок до 12 лет за онлайн-продажу фальшивых лекарств

Источник: РИА "Новости"

«Для повышения уровня защищенности граждан России от оборота фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок через интернет законопроектом предлагается установить ответственность за такую противоправную деятельность вплоть до 12 лет лишения свободы», — отметила парламентарий.

Производство фальсифицированных лекарств — организованная преступная деятельность, которая причиняет вред не только экономике, но и создает серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья людей, подчеркнула зампредседателя Госдумы. Она выразила уверенность, что «все способы продажи и распространения фальсифицированных и контрафактных лекарств, медизделий и БАДов должны предполагать соразмерную ответственность».

«Есть два вида фальсификата: так называемая пустышка (то есть препарат без включения лечебных компонентов) и второй вид фальсификата, который содержит опасные вещества», — пояснила Яровая.

«И в том, и в другом случае совершаются умышленные противоправные действия, которые направлены против неограниченного круга лиц и допускают любые по тяжести последствия и причинения вреда здоровью и жизни граждан, будь то не полученное вовремя полноценное лечение и, как следствие, ухудшение состояния здоровья и связанные с этим последствия, — продолжила она. — И в том, и в другом случае последствия могут носить необратимый характер».

По мнению политика, «распространение через интернет несет повышенные риски, так как преступление единовременно направлено на причинение вреда здоровью большего числа субъектов и получение противоправной экономической выгоды одновременно».

Результаты работы правоохранителей

Вице-спикер Госдумы напомнила, что в декабре 2014 года депутаты уже установили ответственность за распространение лекарственного фальсификата. По ее данным, в результате принятия закона только в 2017 году Росздравнадзором предотвращено незаконно обращение шести торговых наименований, шести серий фальсифицированных лекарственных препаратов, двух торговых наименований и 215 серий фальсифицированных фармацевтических субстанций, более 1 млн единиц медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям, выявлено 269 455 незарегистрированных медицинских изделий, 3 875 фальсифицированных медицинских изделий.

«При этом реализация фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок переместилась в интернет и носит общемировой характер», — констатировала она. В частности, российскими правоохранительными органами выявлено около 700 сайтов, на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства, сильнодействующие, психотропные и наркотические средства, сообщила Яровая.