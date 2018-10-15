«Сбербанк CIB» нашел замену уволенному аналитику Фэку

Бывший замдиректора департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Громадин перейдет в «Сбербанк CIB», где возглавит аналитическое направление по нефтегазовому сектору, рассказали два знакомых Громадина и подтвердил представитель Сбербанка. Что побудило Громадина принять такое решение, они не сказали.

«Сбербанк подтверждает, что Андрей Громадин присоединился к команде аналитиков Sberbank Investment Research c 15 октября 2018 года в должности старшего аналитика. В обязанности Громадина войдет аналитическое освещение компаний нефтегазового сектора. Опыт работы Андрея с нефтегазовым сектором более 17 лет», — сказал представитель госбанка.

До Громадина в «Сбербанке CIB» главным аналитиком по нефтегазовому сектору был американец Александр Фэк. В мае его уволили из-за обзора про «Газпром»: он написал, что главными бенефициарами строительства «Силы Сибири», «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» стали подрядчики «Газпрома», в числе которых «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье). Фэк после увольнения рассказывал РБК, что был инициатором подготовки отчета.

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Президент Сбербанка Герман Греф назвал отчет Фэка непрофессиональным. Он лично извинился перед упомянутыми в отчете людьми. «Я лично позвонил и принес извинения и [председателю правления «Газпрома"] Алексею Борисовичу Миллеру, и всем тем людям [которые затронуты в отчете аналитиков]», — рассказал Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума в мае.

Греф утверждал, что авторы отчета сделали выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. «Наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому “Сбербанк CIB” принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться», — объяснил предправления Сбербанка. Фэк не считал свою работу непрофессиональной: те, кто прочитал отчет, согласятся, что он выстроен последовательно, и аргументы изложены логично.

В октябре 2017 г. за подписью Фэка, Котельниковой и Валерия Нестерова вышло два отчета с критикой работы «Роснефти» под названием «“Роснефть”: надо поговорить об Игоре». В первой версии отчета лично Фэк допускал двусмысленные формулировки в отношении главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и критиковал его методы управления. В обзоре говорилось, что после 2013 г. несмотря на ожидания инвесторов «Роснефть», не снизила долг. Компания направила $22 млрд на сделки без четкой сфокусированности, утверждалось в отчете.