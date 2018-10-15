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15:04 (мск), источник: Ведомости

Российские власти засекретят план борьбы с долларом

Российские власти не будут раскрывать план дедолларизации экономики, который собирается утвердить правительство. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает Reuters.

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ЦБ: $ 65.7508   -0.22 € 76.0540   -0.45 ММВБ: $ 65.5025   -0.61 € 75.8700   -0.55
Источник: Reuters

Этот план не будет опубликован, у документа будет гриф «Для служебного пользования», пояснил Моисеев. Он также пояснил, что у Минфина, Минэкономразвития и ЦБ возникли разногласия насчет этого плана, но какие именно — Моисеев не рассказал. «Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены», — пояснил он.

Планом не предусматривается запрет на хождение доллара США в России, а он будет включать ряд мер для стимулирования перевода расчетов во внешней торговле с долларов на национальные валюты, поясняли ранее чиновники. Кроме того, план не предусматривает запрет на выдачу валютных кредитов банками.

Правительство готовит проект дедолларизации российской экономики, сообщал The Bell со ссылкой на источники в начале октября. На следующий день после публикации The Bell министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин пояснили, что запрет американской валюты для расчетов и ее хождение в России не обсуждаются, а есть план стимулировать бизнес переходить на национальные валюты при расчетах по экспортным сделкам.

Следите за развитием темы«План дедолларизации»
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