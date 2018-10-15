Российские власти засекретят план борьбы с долларом

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Этот план не будет опубликован, у документа будет гриф «Для служебного пользования», пояснил Моисеев. Он также пояснил, что у Минфина, Минэкономразвития и ЦБ возникли разногласия насчет этого плана, но какие именно — Моисеев не рассказал. «Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены», — пояснил он.

Планом не предусматривается запрет на хождение доллара США в России, а он будет включать ряд мер для стимулирования перевода расчетов во внешней торговле с долларов на национальные валюты, поясняли ранее чиновники. Кроме того, план не предусматривает запрет на выдачу валютных кредитов банками.