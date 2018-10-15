Счетная палата прогнозирует резкий рост цен на бензин в 2019 году
Счетная палата опубликовала заключение на проект бюджета на 2019−2021 гг. В ведомстве уже в следующем году ожидают новую волну роста цен на бензин
Счетная палата опубликовала заключение на проект бюджета на 2019−2021 гг. В ведомстве уже в следующем году ожидают новую волну роста цен на бензин
Кроме того, аудиторы раскритиковали заложенный в консервативном сценарии «слишком оптимистичный курс рубля». Прогнозируемые темпы роста ВВП не позволят выполнить президентскую задачу и войти в топ-5 крупнейших экономик мира к 2024 году, уверены в СП.
Счетная палата прогнозирует новый скачок розничных цен на бензин в России в 2019 году. Причиной, по мнению аудиторов, может стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года.
«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер» — говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета на 2019−2021 годы.
При негативном сценарии придется принимать «дополнительные компенсационные и сдерживающие меры», уверены в Счетной палаты. Напомним, в августе правительство заявило о том, что с 1 января 2019 года акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно.
Чтобы не допустить дальнейшего роста розничных цен,
Как отмечает Счетная плата, снижение акцизов на бензин позволило лишь незначительно понизить розничные цены в
О том, что рост цен на бензин в текущих условиях неизбежен, ранее предупреждали независимые продавцы, представители Российского топливного союза, ряд экспертов и сами нефтяники.
В правительстве утверждают, что не допустят роста цен в рознице:
Не одобрила и Счетная палата заложенный в консервативный проект бюджета курс рубля, назвав его «слишком оптимистичным».
«Относительно оптимистичные» макроэкономические показатели российской экономики, заложенные в прогноз, основаны «на переоценке адаптивных возможностей российской экономики», обращают внимание аудиторы. «В целом представляется, что консервативный вариант прогноза недооценивает возможные последствия значительного ухудшения внешнеэкономических условий», — отмечается в отчете.
В базовом сценарии заложены колебания курса рубля с 61,7 руб. за доллар в 2018 году до 63,9 руб. в 2019 году, до 64 руб. к 2021 году, а к 2024 г. — до 68 руб. В консервативном сценарии предусмотрено снижение курса национальной валюты до 65,7 руб. в 2021 году и до 69,9 руб. в 2024 г. При этом снижение нефтяных цен (на российскую марку Urals) в базовом варианте заложено на уровне до $57,9 в 2021 г. и до $53,5 в 2024 году, в консервативном не исключается, что нефть в 2021—2024 годах уйдет до $43,3−45,9 за баррель.
Аудиторы полагают, что существенное снижение нефтяных цен может привести к более резким коррекциям курса.
Курс рубля, предупреждают в Счетной палате, в ближайшие годы будет формироваться «в условиях сохраняющейся неопределенности», которая проистекает как из перспективы продолжения санкционной политики западных стран, так и из вероятного ужесточения
При этом следующие три года бюджет предполагается сверстать с профицитом: в 2019 году он, по оценке Минфина, составит 1,8% ВВП, в 2020 и 2021 годах — 1% и 0,6% ВВП соответственно. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее отмечал, что «тот профицит, который заложен (в бюджете), он будет больше существенно, и мы будем еще больше триллионов складывать в профицит».
Пока курсовая динамика отражает остающуюся привязку рубля к нефтяным ценам. Так, например, на сегодняшних торгах на Мосбирже рубль укрепляется на фоне подорожания нефти. По данным на 16:20 мск доллар снизился к рублю на 78 коп. и составил 65,32 руб. С утра цена на нефть увеличилась на 1% и составила $81,26 за баррель Brent.
Не удовлетворили аудиторов СП и заложенные в прогноз параметры роста ВВП. Такими темпами, уверены аналитики, Россия к 2024 году не войдет в число пяти крупнейших экономик мира. ФРГ все же будет впереди.
Имеется в виду ВВП по паритету покупательской способности (ППС). Сейчас по этом у параметру Россия находится на шестом месте в мире, впереди — Германия.
По прогнозу Минэка, ВВП в 2019—2020 гг. будет расти на 1,3 и 2% соответственно. С 2021 года экономический рост должен ускориться до 3,1−3,3% в год. При этом, средний темп роста мировой экономики к этому времени может замедлиться до 3% в год, на фоне этого рост ВВП РФ может быть выше среднемировых темпов.
«Счетной палатой были проведены альтернативные расчеты. При этом величина ВВП стран по ППС вычислялась в ценах 2017 года с использованием индексов физического объема ВВП России и Германии. Полученные результаты расчетов свидетельствуют о том, что при реализации предположений Минэкономразвития России о темпах роста экономик России и Германии значение ВВП по ППС в ценах 2017 года для Германии окажется в 2024 году
МВФ в октябрьском прогнозе оценил ВВП по ППС России в $4,016 трлн, у Германии — в $4,199 трлн. К 2023 году МВФ прогнозирует, что Россия окажется на седьмом месте по ВВП по ППС ($4,148 трлн). Пятое место сохранит Германия ($4,989 трлн), а шестую позицию займет Индонезия ($4,966 трлн).