Поддельные лекарства «приравняют» к наркотикам

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Продажу поддельных лекарств могут приравнять к торговле наркотиками. За реализацию нелегальных медикаментов через интернет будут наказывать лишением свободы до восьми лет. Такие поправки в Уголовный кодекс предложила депутат Ирина Яровая, законопроект внесен в Госдуму. По словам Яровой, зачастую в поддельных лекарствах используют опасные вещества, что в отдельных случаях может привести к летальному исходу.

Рынок контрафактных медикаментов контролируется лишь отчасти, но наряду с уголовным сроком должны быть и системные меры, например, маркировка лекарств. Так считает директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов: «Контролирующие органы в лице Росздравнадзора выборочно контролируют качество тех или иных лекарственных препаратов. Планировалось, что в стране заработает система маркировки лекарственных препаратов. Маркировка — это когда на упаковку наносится специальный QR-код и информация о лекарственном препарате подгружается в единую базу данных. Из этой базы ее может получить и пациент, и врач, и менеджер, который работает в фармотрасли».

Должен работать комплекс мер, начиная от уголовной ответственности, и, конечно, нужно реализовывать такие системные меры, как маркировка и не выборочный, а тотальный контроль за всей товарной массой. Давид Мелик-Гусейнов директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента

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Есть два вида поддельных лекарств: так называемые «пустышки», например, таблетки из прессованного мела, и медикаменты с опасными химикатами. Многие производят в России, но часть завозят из стран Юго-Восточной Азии и СНГ. Подделывают разные лекарства — от антибиотиков при гриппе до медикаментов для онкобольных. В последнее время среди фальшивых все чаще попадаются редкие препараты, рассказал исполнительный директор ассоциации аптечных учреждений «Союзфарма» Дмитрий Целоусов: «Выгоднее подделывать дорогостоящие лекарственные препараты, которые редко бывают и которые сложно достать. У нас есть орфанные заболевания, для лечения которых необходимы лекарственные препараты. Стоимость упаковки там доходит и до 70−120 тыс. руб. Конечно, тем, кто занимается подделкой лекарственных препаратов, более выгодно подделывать дорогостоящие препараты».

По закону покупать лекарства можно только в аптеке, на ее странице в интернете препарат возможно только забронировать.

Мошенники маскируются под сайты фармкомпаний и аптек. Там даже может быть размещена лицензия, но отличить ее от настоящей непросто.

Покупателей заманивают невысокими ценами и доставкой. Многие не знают, что привозить лекарства курьером незаконно, рассказал гендиректор маркетингового агентства DSM Group в фарминдустрии Сергей Шуляк:

«Сейчас есть некоторые возможности обхода законодательства и доставки лекарственных препаратов некоторым группам граждан, например, ветеранам войны, тяжело больным, чем и пользуются такие незаконные ресурсы. Нашим потребителям, конечно, важна цена. Пациенту все равно, что торговля лекарственными препаратами незаконна через интернет, он все равно обращается к интернет-ресурсу для того, чтобы получить препарат с доставкой и дешевле.

Главный совет: покупайте в проверенных местах.

То есть в тех аптеках, где вы берете постоянно, и если есть какие-то сомнения, то можно обратиться в Росздравнадзор, который как раз и занимается проблемами контроля лекарственного рынка.

На рынке медикаментов в России примерно 1,5% подделок, сообщал Росздравназдор. Но, как считают эксперты, в ближайшие годы «фармацевтических пиратов» может стать больше — бизнес остается привлекательным для мошенников.