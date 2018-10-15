Поддельные лекарства «приравняют» к наркотикам
Как будут наказывать за реализацию нелегальных медикаментов.
Как будут наказывать за реализацию нелегальных медикаментов.
Продажу поддельных лекарств могут приравнять к торговле наркотиками. За реализацию нелегальных медикаментов через интернет будут наказывать лишением свободы до восьми лет. Такие поправки в Уголовный кодекс предложила депутат Ирина Яровая, законопроект внесен в Госдуму. По словам Яровой, зачастую в поддельных лекарствах используют опасные вещества, что в отдельных случаях может привести к летальному исходу.
Рынок контрафактных медикаментов контролируется лишь отчасти, но наряду с уголовным сроком должны быть и системные меры, например, маркировка лекарств. Так считает директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов: «Контролирующие органы в лице Росздравнадзора выборочно контролируют качество тех или иных лекарственных препаратов. Планировалось, что в стране заработает система маркировки лекарственных препаратов. Маркировка — это когда на упаковку наносится специальный
Должен работать комплекс мер, начиная от уголовной ответственности, и, конечно, нужно реализовывать такие системные меры, как маркировка и не выборочный, а тотальный контроль за всей товарной массой.
Есть два вида поддельных лекарств: так называемые «пустышки», например, таблетки из прессованного мела, и медикаменты с опасными химикатами. Многие производят в России, но часть завозят из стран
По закону покупать лекарства можно только в аптеке, на ее странице в интернете препарат возможно только забронировать.
Покупателей заманивают невысокими ценами и доставкой. Многие не знают, что привозить лекарства курьером незаконно, рассказал гендиректор маркетингового агентства DSM Group в фарминдустрии Сергей Шуляк:
«Сейчас есть некоторые возможности обхода законодательства и доставки лекарственных препаратов некоторым группам граждан, например, ветеранам войны, тяжело больным, чем и пользуются такие незаконные ресурсы. Нашим потребителям, конечно, важна цена. Пациенту все равно, что торговля лекарственными препаратами незаконна через интернет, он все равно обращается к
То есть в тех аптеках, где вы берете постоянно, и если есть
На рынке медикаментов в России примерно 1,5% подделок, сообщал Росздравназдор. Но, как считают эксперты, в ближайшие годы «фармацевтических пиратов» может стать больше — бизнес остается привлекательным для мошенников.
Мария Погребняк.