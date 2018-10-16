Один из основателей Microsoft скончался от рака в возрасте 65 лет

В октябре 65-летний Аллен объявил, что у него диагностирована лимфома, причем девятью годами ранее он уже вылечил ее.

В списке миллиардеров «Форбс» 2018 года бизнесмен занимал 44-е место с состоянием $20,5 млрд, сообщает ТАСС.