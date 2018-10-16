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08:52 (мск), источник: Известия

Один из основателей Microsoft скончался от рака в возрасте 65 лет

Онкологическое заболевание стало причиной смерти одного из основателей компании Microsoft Пола Аллена. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщила компания CNBC.

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В октябре 65-летний Аллен объявил, что у него диагностирована лимфома, причем девятью годами ранее он уже вылечил ее.

В списке миллиардеров «Форбс» 2018 года бизнесмен занимал 44-е место с состоянием $20,5 млрд, сообщает ТАСС.

6 сентября в возрасте 92 лет ушел из жизни основатель американской корпорации Amway, миллиардер Ричард Девос. Бизнесмен умер в своем доме в штате Мичиган. Причиной его смерти стали осложнения после инфекции.

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