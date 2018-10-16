В «Роскосмосе» назвали дату отправки очередного экипажа на МКС
Очередной экипаж отправится на Международную космическую станцию (МКС) в начале декабря, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев в эфире телеканала RT.
Очередной экипаж отправится на Международную космическую станцию (МКС) в начале декабря, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев в эфире телеканала RT.
Следующий полет планируется в декабре, но мы сейчас будем стараться немного пораньше сделать этот полет: в первых числах декабря полетит следующий экипаж. Мы, наверное, немного задержим тот экипаж, который сейчас находится на борту.
По его словам, предварительные результаты работы комиссии по аварийной ситуации, возникшей 11 октября при отправке к МКС
«Предварительные результаты ожидаются на следующей неделе, скорее всего к концу следующей недели, потому что сейчас матчасть, которую нашли в Казахстане, привезли, с ней работают специалисты», — добавил он.
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