В «Роскосмосе» назвали дату отправки очередного экипажа на МКС

Источник: Reuters

Следующий полет планируется в декабре, но мы сейчас будем стараться немного пораньше сделать этот полет: в первых числах декабря полетит следующий экипаж. Мы, наверное, немного задержим тот экипаж, который сейчас находится на борту. Сергей Крикалев Исполнительный директор «Роскосмоса»

По его словам, предварительные результаты работы комиссии по аварийной ситуации, возникшей 11 октября при отправке к МКС ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10», ожидаются на следующей неделе.

«Предварительные результаты ожидаются на следующей неделе, скорее всего к концу следующей недели, потому что сейчас матчасть, которую нашли в Казахстане, привезли, с ней работают специалисты», — добавил он.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала 11 октября с космодрома Байконур в 11:40 по московскому времени, авария произошла через несколько минут после старта. Экипаж и капсула корабля были возвращены на Землю. Члены экипажа — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — выжили.

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