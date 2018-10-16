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12:04 (мск), источник: RNS

В «Роскосмосе» назвали дату отправки очередного экипажа на МКС

Очередной экипаж отправится на Международную космическую станцию (МКС) в начале декабря, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев в эфире телеканала RT.

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Источник: Reuters
Следующий полет планируется в декабре, но мы сейчас будем стараться немного пораньше сделать этот полет: в первых числах декабря полетит следующий экипаж. Мы, наверное, немного задержим тот экипаж, который сейчас находится на борту.
Сергей Крикалев
Исполнительный директор «Роскосмоса»
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По его словам, предварительные результаты работы комиссии по аварийной ситуации, возникшей 11 октября при отправке к МКС ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10», ожидаются на следующей неделе.

«Предварительные результаты ожидаются на следующей неделе, скорее всего к концу следующей недели, потому что сейчас матчасть, которую нашли в Казахстане, привезли, с ней работают специалисты», — добавил он.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала 11 октября с космодрома Байконур в 11:40 по московскому времени, авария произошла через несколько минут после старта. Экипаж и капсула корабля были возвращены на Землю. Члены экипажа — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — выжили.

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