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12:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Доллару предсказали скорый крах

Доллар упадет примерно на 40 процентов к евро к 2024 году с таким прогнозом выступил Ульф Линдал, главный исполнительный директор A.G. Bisset Associates LLC, передает Bloomberg.

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Источник: AP 2018

По словам Линдала, с 1970-х годов доллар повторяет 15-летний цикл падения и роста. Эта схема повторится и в этот раз.

Он ожидает, что американская валюта упадет до 2 долларов за евро и 75 иен за доллар к 2024 году, потеряв с сентября примерно 41 процент и 33 процента соответственно.

Это сильно расходится с медианным прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидают, что к 2022 году евро будет стоить 1,28 доллара.

В пользу расчетов Линдала говорит девятипроцентное падение доллара в прошлом году и сентябрьский прогноз Рэя Далио из Bridgewater Associates о резком снижении курса.

Падение курса может привести к распродаже акций и росту цен на сырьевые товары, считает Линдал. То, что многие участники рынка не могут понять логику колебаний доллара, создает «самый рискованный инвестиционный климат за 45 лет» для не американских инвесторов, которые недостаточно захеджированы от разворота валют.

В сентябре председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в обращении к Европарламенту призвал европейское правительство сделать дополнительные шаги, чтобы поднять значение евро на мировой финансовой сцене.

Справка
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Аналитики предполагают, что очередной цикл экономического роста подходит к концу.

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