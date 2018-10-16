Обмануть обманутых: мошенники наживаются на жертвах «Кэшбери»

К примеру, по запросам «Кэшбери» и «инвестиции» поисковики выдают в первых строчках некий «Центр финансовой безопасности».

Мошенники требуют за помощь от 10 до 60 т.р. Вместе с тем, телефон, указанный на сайте, принадлежит ООО «Таганский дом права». Юридическая документация не прилагается. Для тех, кто не пострадал от приостановки работы «Кэшбери», но готов опрометчиво вкладывать деньги, есть множество других способов расстаться с нажитым.

К примеру, международная компания «ГрандЭпос», якобы со штаб-квартирой в Лондоне. Менее чем через полгода существования организация уже объявила данные недействительными, а директор всего за три дня оформил на себя пять юридических лиц.