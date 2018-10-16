Минфин отрицает засекречивание плана по дедоларизации экономики России

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Накануне господин Моисеев говорил, что сейчас Минфин, Минэкомики и ЦБ устраняют технические разногласия по поводу документа. «Мы быстро-быстро их дошлифуем», — обещал он.

По его словам, Минфин ожидает, что документ будет обнародован после того, как он будет утвержден поручением премьера или вице-премьера, а это, в свою очередь, может случиться до конца года или раньше.

«Это в принципе не наше решение, это решение правительства будет, но ничего секретного в этом я, честно говоря, не вижу. Никаких секретных планов по отъему, изъятию там не предусмотрено. Это не план действий на случай чего-то, это просто некий общий план по мотивации экономических агентов по увеличению доли расчетов в рублях», — добавил он.