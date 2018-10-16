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18:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин отрицает засекречивание плана по дедоларизации экономики России

Замминистра финансов Алексей Моисеев, накануне заявивший о том, что план по дедоларизации экономики находится под грифом «для служебного пользования», пояснил, что никаких секретных планов у правительства нет. «Это просто на этапе разработки, чтобы вот эти версии не ходили», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Накануне господин Моисеев говорил, что сейчас Минфин, Минэкомики и ЦБ устраняют технические разногласия по поводу документа. «Мы быстро-быстро их дошлифуем», — обещал он.

По его словам, Минфин ожидает, что документ будет обнародован после того, как он будет утвержден поручением премьера или вице-премьера, а это, в свою очередь, может случиться до конца года или раньше.

«Это в принципе не наше решение, это решение правительства будет, но ничего секретного в этом я, честно говоря, не вижу. Никаких секретных планов по отъему, изъятию там не предусмотрено. Это не план действий на случай чего-то, это просто некий общий план по мотивации экономических агентов по увеличению доли расчетов в рублях», — добавил он.

Напомним, правительство России намерено снизить зависимость российской экономики от валюты США, однако полного отказа от доллара в планах нет.

Следите за развитием темы«План дедолларизации»
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