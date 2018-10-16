Польша пошла в суд на Брюссель из-за «Газпрома»

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Польша ожидаемо решила оспорить в суде решение Еврокомиссии закрыть антимонопольное расследование против «Газпрома» без взимания штрафа. Соответствующий иск польская госкомпания PGNiG подала в Суд ЕС. В Еврокомиссии уже заявили, что намерены защищать в суде свое решение, в «Газпроме» тему пока не комментируют.

Польская газовая госкомпания PGNiG подала иск в Суд ЕС, оспаривая решение Еврокомиссии закрыть антимонопольное расследование против «Газпрома». Дело расследовалось с 2012 года и было закрыто в конце мая — по его итогам «Газпром» избежал возможного оборотного штрафа в €10 млрд, но при этом согласился соблюдать определенные регулятором правила игры. «Еврокомиссия будет защищать свое решение в суде», — заявил представитель антимонопольного директората Еврокомиссии Рикардо Кардосо «Интерфаксу». Согласно базе данных Суда ЕС, PGNiG подала иск к Еврокомиссии 15 октября, сути иска не раскрывается.

Согласно обязательствам «Газпрома» перед Еврокомиссией, компания должна предоставить своим клиентам в Восточной Европе, в том числе на рынках Прибалтики, Польши и Болгарии (страны, участвовавшие в расследовании), возможность пересмотра цен по контрактам на покупку газа, если эти цены будут существенно отличаться от динамики котировок на газовых хабах в Западной Европе. Пересмотр цен может осуществляться раз в два года (с дополнительной коррекцией-«джокером» раз в пять лет). Если стороны не договорятся, спор будет разрешать арбитраж, который должен находиться в юрисдикции ЕС.

Во-вторых, «Газпром» должен позволить своим клиентам с контрактами более года совершать газовые свопы — например, клиенты в Прибалтике смогут купить газ в Польше (с которой нет газопроводного соединения по территории ЕС) и получить его, заплатив «Газпрому» за такой своп. Фактически совокупность этих обязательств должна привести к выравниванию цен в Восточной, Центральной и Западной Европе.

Польские власти неоднократно выражали недовольство таким решением Еврокомиссии, а именно тем, что «Газпром» не был наказан штрафом за завышение цен на рынках Восточной Европы, которое, по мнению Варшавы, имело место.

Подача иска в Суд ЕС является логичным продолжением последовательной политики Польши, направленной на создание максимальных препятствий деятельности «Газпрома» в Европе. Так, в 2017 году PGNiG своими исками более полугода блокировала доступ «Газпрома» к полной мощности газопровода Opal в Германии, который компания получила также в результате соглашения с Еврокомиссией (в итоге PGNiG проиграла в судах). Кроме того, сейчас польский антимонопольный регулятор возбудил дело против пяти европейских компаний (Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV), которые являются кредиторами строительства газопровода «Северный поток-2».