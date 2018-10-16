Польша пошла в суд на Брюссель из-за «Газпрома»
Варшава недовольна решением Еврокомиссии по антимонопольному расследованию.
Варшава недовольна решением Еврокомиссии по антимонопольному расследованию.
Польша ожидаемо решила оспорить в суде решение Еврокомиссии закрыть антимонопольное расследование против «Газпрома» без взимания штрафа. Соответствующий иск польская госкомпания PGNiG подала в Суд ЕС. В Еврокомиссии уже заявили, что намерены защищать в суде свое решение, в «Газпроме» тему пока не комментируют.
Польская газовая госкомпания PGNiG подала иск в Суд ЕС, оспаривая решение Еврокомиссии закрыть антимонопольное расследование против «Газпрома». Дело расследовалось с 2012 года и было закрыто в конце мая — по его итогам «Газпром» избежал возможного оборотного штрафа в €10 млрд, но при этом согласился соблюдать определенные регулятором правила игры. «Еврокомиссия будет защищать свое решение в суде», — заявил представитель антимонопольного директората Еврокомиссии Рикардо Кардосо «Интерфаксу». Согласно базе данных Суда ЕС, PGNiG подала иск к Еврокомиссии 15 октября, сути иска не раскрывается.
Согласно обязательствам «Газпрома» перед Еврокомиссией, компания должна предоставить своим клиентам в Восточной Европе, в том числе на рынках Прибалтики, Польши и Болгарии (страны, участвовавшие в расследовании), возможность пересмотра цен по контрактам на покупку газа, если эти цены будут существенно отличаться от динамики котировок на газовых хабах в Западной Европе. Пересмотр цен может осуществляться раз в два года (с дополнительной коррекцией-«джокером» раз в пять лет). Если стороны не договорятся, спор будет разрешать арбитраж, который должен находиться в юрисдикции ЕС.
Подача иска в Суд ЕС является логичным продолжением последовательной политики Польши, направленной на создание максимальных препятствий деятельности «Газпрома» в Европе. Так, в 2017 году PGNiG своими исками более полугода блокировала доступ «Газпрома» к полной мощности газопровода Opal в Германии, который компания получила также в результате соглашения с Еврокомиссией (в итоге PGNiG проиграла в судах). Кроме того, сейчас польский антимонопольный регулятор возбудил дело против пяти европейских компаний (Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV), которые являются кредиторами строительства газопровода «Северный поток-2».
Юрий Барсуков