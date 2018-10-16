Дети и трущобы. Правительство ужесточит контроль за маткапиталом

Источник: РИА "Новости"

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль за расходованием средств материнского капитала. Соответствующее распоряжение подписал 13 октября премьер-министр Дмитрий Медведев. Текст документа опубликован во вторник, 16 октября, на сайте кабинета министров.

В законопроекте предлагается установить перечень организаций, займы которых можно будет погасить маткапиталом, исключив из списка ряд фирм, неподконтрольных Центробанку.

Сейчас средства материнского капитала можно тратить на приобретение или строительство жилья в кредит, полученный как в банках, так и в «иных» некредитных организациях. Каждый год на счета этих «иных» организаций из средств маткапитала перечисляется почти 27 млрд рублей. При этом 90% этих организаций неподконтрольны ЦБ России. Это создает очень высокие риски неправомерных действий с маткапиталом, направленным на погашение займов. В целом, по данным Пенсионного фонда России, с начала 2015 года по первый квартал 2018 года в России было возбуждено 599 уголовных дел в отношении организаций, выдавших подобные займы. Фигурантами 453 подобных дел стали именно «иные» организации.

В правительстве пояснили, что обычно такие организации предоставляют займы по завышенной ставке и на невыгодных условиях. В результате финансовая нагрузка на семьи, прибегнувших к их услугами, возрастает.

Также эти организации используют различные мошеннические схемы, в том числе незаконное обналичивание маткапитала через покупку жилья, непригодного для проживания. В результате владелец сертификата на маткапитал теряет право на господдержку, так и не улучшив свои жилищные условия.

Для защиты прав семей с детьми правительство предлагает исключить «иные» организации из числа организаций, займы которых можно погасить маткапиталом. Одновременно в их число предложено включить АО «ДОМ. РФ». Эта организация участвует в программе льготного ипотечного кредитования по ставке 6% годовых. Могут включить сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы — они позволяют воспользоваться займами тем семьям, которые проживают в отдаленных районах со слаборазвитой банковской сетью.

Законопроект предлагает запретить использование маткапитала на приобретение непригодного для проживания жилья.

Программа материнского капитала, предназначенная для поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует в России с 2007 года. В декабре 2017 года Владимир Путин продлил программу маткапитала до конца 2021 года.

Изначально размер маткапитала равнялся 250 000 рублей. В течение восьми лет эта сумма ежегодно индексировалась. В 2013 году она составила 409 000 рублей. В 2014 году размер маткапитала вырос до 429 400 рублей. В 2015 году он увеличился еще на 23 626 рублей. С тех пор в течение трех лет материнский капитал не индексировался и в 2018 году оставался на уровне 2015 года — 453 026 рублей.

Маткапитал выделяется при рождении или усыновлении второго, третьего и последующего ребенка. До достижения ребенком трех лет средства материнского капитала можно использовать только на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья. Также можно приобрести товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации детей с инвалидностью. Кроме того, граждане могут оплатить им образовательные услуги.

По состоянию на 1 октября 2018 года, государственные сертификаты на маткапитал получили более 8,1 млн семей. Большинство из них — более 4,1 млн семей, использовали деньги для улучшения жилищных условий.