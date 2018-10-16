Из Крыма выдачи нет

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Верховный суд (ВС) отказался рассмотреть жалобу Siemens на решение по делу о перепоставке структурами «Ростеха» в Крым газовых турбин немецкого концерна. По сути это последняя инстанция, в которую мог обратиться Siemens, иных шансов на пересмотр решений российских судов у немецкой компании почти не осталось.

Верховный суд РФ отказался рассмотреть кассационную жалобу ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, у Siemens 65%, у «Силовых машин» Алексея Мордашова — 35%) и немецкой Siemens AG на решения судов нижестоящих инстанций, последовательно отказавших в иске к структурам «Ростеха» — ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Как следует из электронной картотеки дел, решение не передавать дело в судебную коллегию ВС по экономическим спорам было принято 15 октября. Компании пытались оспорить перепоставку в Крым газовых турбин немецкого концерна. Siemens проходил по делу как третье лицо и не заявлял самостоятельных требований.

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СП требовало вернуть компании четыре газовые турбины большой мощности, произведенные по заказу ОАО «Технопромэкспорт» для проекта ТЭС в Тамани. Но этот проект в 2015 году был заморожен, и ОАО продало турбины одноименному ООО, которое строило Балаклавскую и Таврическую ТЭС (всего 940 МВт) в Крыму. Это выяснилось летом 2017 года и вызвало крупный международный скандал, закончившийся новыми санкциями ЕС и США. В частности, Вашингтон расширил свой «черный список» (SDN-list), внеся в него компании и физических лиц, причастных к поставкам турбин в Крым: ООО ТПЭ, его гендиректора Сергея Топор-Гилку, а также замминистра энергетики РФ Андрея Черезова и главу департамента Минэнерго Евгения Грабчака, а также «Силовые машины».

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Уже осенью 2017 года Siemens подала иск к ООО и ОАО «Технопромэкспорт», требуя признать сделку по перепродаже турбин недействительной. Структуры «Ростеха» выступили с встречным иском, желая признать недействительными несколько пунктов контракта с ОАО «Технопромэкспорт», в которых, в частности, от заказчика требовалось соблюдение санкций ЕС. Речь идет о требовании не исполнять контракт, если контрагентом будут нарушены санкции США, ЕС, ООН, включая и санкции в отношении РФ. В контракте также оговаривалось конкретное место поставки оборудования — Тамань, было и прямое упоминание на запрет использования оборудования в Крыму. СТГТ также тогда подала самостоятельный иск к структурам «Ростеха». 10 января 2018 года арбитражный суд Москвы отказал СП, в апреле апелляционный суд оставил решение в силе, а в июне арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы СТГТ.

В ТПЭ сожалеют, что дело не будет рассмотрено. «Мы бы хотели, чтобы ВС принял жалобу и подтвердил правильность ранее принятых решений в своем судебном акте», — говорят в компании. В Siemens не предоставили оперативных комментариев.

После отказа судьи ВС передать жалобу Siemens в судебную коллегию по экономическим спорам шансов на пересмотр решений у немецкого концерна фактически не осталось.

У заявителя все еще есть возможность обратиться с жалобой на отказ в передаче дела на имя председателя или зампредседателя ВС, который может своим определением направить дело на рассмотрение судьями ВС по существу. Но вероятность такого исхода ничтожно мала, поскольку полномочие является экстраординарным и применяется исключительно редко.