Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собака симулирует инвалидность, чтобы получить еду (видео)
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
На пике сексуального наслаждения у азиатов и европейцев разная мимика
От Валерии до Малышевой: звезды на закрытом показе «Примадонны»
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Младенцы Джордж, Шарлотта, Уильям, Гарри — кто из них был милее всех?
41-летняя Жасмин собирается стать бабушкой
Три смерти и развод: что стало с актерами «Дальнобойщиков»
От Валерии до Малышевой: звезды на закрытом показе «Примадонны»
Су-27 Украины разбился во время полета с истребителями США
Известна сумма, которую выплатит Кокорин Паку
Высоцкая и Кончаловский проводят романтический отпуск в Париже
Ювелирная сеть сплагиатила коллекцию российского дизайнера
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
Необъяснимо: 20 новых радиосигналов из космоса
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Фоторепортажи
10Авария при запуске «Союза»
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
16 октября, источник: Ведомости

РАНХиГС констатировала минимальный за 15 лет уровень сбережений у населения

Россияне активно переводят рубли в иностранную валюту и вынуждены возвращать кредиты.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россияне в первом полугодии 2018 г. направили на сбережения 5,9% своих денежных доходов — это минимум за последние 15 лет, поделились наблюдениями аналитики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) в мониторинге социально-экономического самочувствия населения. 3,6% доходов население положило на депозиты или направило на покупку ценных бумаг, и 2,3% направило на «прочие» сбережения.

Читайте также
Российской экономике предрекли упадок

Доля последних сократилась в годовом выражении более, чем вдвое — судя по всему, из-за роста задолженности по розничным кредитам, пишут авторы. Одновременно возросли по сравнению с первым полугодием 2015−2017 гг. траты на оплату товаров и услуг. На них ушло 77,1% денежных доходов россиян.

Сбережения, помимо рублевых депозитов и ценных бумаг, включают покупку недвижимости на первичном рынке, изменение задолженности по банковским займам (если сокращается — сбережения растут, и наоборот), изменения на банковских счетах индивидуальных предпринимателей и покупку сельскими жителями скота и птицы для дальнейшего использования в хозяйстве — но доля этого показателя мизерная, перечисляет Игорь Поляков из ЦМАКПа.

Причиной снижения сбережений могло быть и искажение в статистике, отмечает Поляков: Росстат в своих данных не учитывает деньги, которые население кладет на валютные депозиты, и сальдо покупок валюты в обменных пунктах.
Читайте также
Банкротства пришли в средний класс россиян

Из-за этого, например, в конце 2014 г., когда люди снимали деньги с рублевых вкладов и переводили в валютные, деньги «исчезли» из статистики. Норма сбережений населения в апреле 2018 г. снизилась из-за возросшей курсовой волатильности, правда, по итогам квартала восстановилась до уровней 2013−2014 гг., указывал ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике. Из-за скачков курса рубля в августе-сентябре этого года показатели нормы потребления и сбережений во втором полугодии 2018 г. могут быть искажены, предупреждает Поляков. В августе и сентябре люди стали забирать деньги с валютных вкладов — в частности, в Сбербанке отток, по словам представителей банка, составил соответственно $1,1 млрд и $900 млн.

Что действительно снижает норму сбережений россиян, так это выплата процентов по кредитам, согласен Поляков.

В первом полугодии банки выдали россиянам кредитов на рекордные 5,5 трлн. руб. — на 39% больше, чем годом ранее, пишут аналитики РАНХиГС. Почти четверть новых кредитов были ипотечными: ставки снизились, люди смогли реализовать отложенный спрос. Задолженность населения перед банками увеличилась на 2,1 трлн. руб., или 19% в годовом выражении. Депозиты тоже выросли на 2,1 трлн руб. — или на 8%, при том, что реальные доходы в январе-июле увеличились всего на 2,6% в годовом выражении.

 Трубники отказались от предложенных «Газпромом» 47 млрд рублей
Россия подсчитала эффект от чемпионата мира по футболу для экономики
Пашинян объявил об уходе с поста премьера Армении
Американский пилот погиб при аварии Су-27 на Украине
Какие русские привычки вызывают недоумение у иностранцев
Нурмагомедов пригрозил рэперу 50 Cent
Росстат назвал самый стремительно дорожающий продукт
Дмитрия Рогозина исключили из состава Авиационной коллегии
Спорт
Кто и зачем защищает Александра Кокорина и Павла Мамаева Настоящую кампанию за подозреваемых развернул хавбек «Крыльев» и личный друг Кокорина Алан Чочиев
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
По вине грузовика в России рухнул еще один мост Во Владивостоке грузовик с открытым кузовом снес опору пешеходного моста, из-за чего вся конструкция рухнула на дорогу
Кино
Три смерти и развод: что стало с актерами «Дальнобойщиков» Как сложилась судьба актеров сериала, который впервые вышел на экраны 17 лет назад и стал по-настоящему народным хитом
Недвижимость
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Горячие темы на «Детях»
Julietta Религиозные праздники в саду 597
Nikolaevna Разбил очки ребенку 470
Дюдюка Барбидосская Размышление по следам 287
Ваше Величество Светская жизнь - 11 262
Леди
Модная многослойность и другие тренды этой осени Мы собрали для тебя самые уютные и теплые тренды этой осени.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь