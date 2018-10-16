РАНХиГС констатировала минимальный за 15 лет уровень сбережений у населения

Источник: РИА "Новости"

Россияне в первом полугодии 2018 г. направили на сбережения 5,9% своих денежных доходов — это минимум за последние 15 лет, поделились наблюдениями аналитики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) в мониторинге социально-экономического самочувствия населения. 3,6% доходов население положило на депозиты или направило на покупку ценных бумаг, и 2,3% направило на «прочие» сбережения.

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Доля последних сократилась в годовом выражении более, чем вдвое — судя по всему, из-за роста задолженности по розничным кредитам, пишут авторы. Одновременно возросли по сравнению с первым полугодием 2015−2017 гг. траты на оплату товаров и услуг. На них ушло 77,1% денежных доходов россиян.

Сбережения, помимо рублевых депозитов и ценных бумаг, включают покупку недвижимости на первичном рынке, изменение задолженности по банковским займам (если сокращается — сбережения растут, и наоборот), изменения на банковских счетах индивидуальных предпринимателей и покупку сельскими жителями скота и птицы для дальнейшего использования в хозяйстве — но доля этого показателя мизерная, перечисляет Игорь Поляков из ЦМАКПа.

Причиной снижения сбережений могло быть и искажение в статистике, отмечает Поляков: Росстат в своих данных не учитывает деньги, которые население кладет на валютные депозиты, и сальдо покупок валюты в обменных пунктах.

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Из-за этого, например, в конце 2014 г., когда люди снимали деньги с рублевых вкладов и переводили в валютные, деньги «исчезли» из статистики. Норма сбережений населения в апреле 2018 г. снизилась из-за возросшей курсовой волатильности, правда, по итогам квартала восстановилась до уровней 2013−2014 гг., указывал ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике. Из-за скачков курса рубля в августе-сентябре этого года показатели нормы потребления и сбережений во втором полугодии 2018 г. могут быть искажены, предупреждает Поляков. В августе и сентябре люди стали забирать деньги с валютных вкладов — в частности, в Сбербанке отток, по словам представителей банка, составил соответственно $1,1 млрд и $900 млн.

Что действительно снижает норму сбережений россиян, так это выплата процентов по кредитам, согласен Поляков.