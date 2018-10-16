РАНХиГС констатировала минимальный за 15 лет уровень сбережений у населения
Россияне активно переводят рубли в иностранную валюту и вынуждены возвращать кредиты.
Россияне активно переводят рубли в иностранную валюту и вынуждены возвращать кредиты.
Россияне в первом полугодии 2018 г. направили на сбережения 5,9% своих денежных доходов — это минимум за последние 15 лет, поделились наблюдениями аналитики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) в мониторинге
Доля последних сократилась в годовом выражении более, чем вдвое — судя по всему,
Сбережения, помимо рублевых депозитов и ценных бумаг, включают покупку недвижимости на первичном рынке, изменение задолженности по банковским займам (если сокращается — сбережения растут, и наоборот), изменения на банковских счетах индивидуальных предпринимателей и покупку сельскими жителями скота и птицы для дальнейшего использования в хозяйстве — но доля этого показателя мизерная, перечисляет Игорь Поляков из ЦМАКПа.
В первом полугодии банки выдали россиянам кредитов на рекордные 5,5 трлн. руб. — на 39% больше, чем годом ранее, пишут аналитики РАНХиГС. Почти четверть новых кредитов были ипотечными: ставки снизились, люди смогли реализовать отложенный спрос. Задолженность населения перед банками увеличилась на 2,1 трлн. руб., или 19% в годовом выражении. Депозиты тоже выросли на 2,1 трлн руб. — или на 8%, при том, что реальные доходы в