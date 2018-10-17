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11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: Минэкономики предложило ослабить валютный контроль

Минэкономики России считает нужным отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения и снизить административные штрафы, сообщает РБК со ссылкой на разработанный министерством план «Трансформации делового климата» (ТДК).

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Источник: Reuters

Ведомство подготовило его совместно с экспертами и бизнесом. Минфин поддерживает инициативы Минэкономики, Центробанк — частично их одобряет.

Согласно плану Минэкономики, бизнесу будет предоставляться отсрочка в 30 дней, в течение которых экспортеры сумеют получить валютную выручку на счета в российских банках без штрафных санкций.
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Максимальные штрафы за нарушение обязанности по зачислению средств на счета в российских банках предлагается снизить до 5% от суммы денежных средств или заменить их предупреждениями (сейчас предельный штраф за эти нарушения составляет 100%). Для избранных «профессиональных участников внешнеэкономической деятельности», критерии которых определит правительство, штрафы предлагается отменить совсем.

Помимо этого министерство предлагает полную отмену штрафов для банков, являющихся агентами валютного контроля, за задержку подачи отчетности о валютных операциях по экспортным сделкам. Пока за несвоевременную подачу отчетности юрлицам грозит штраф от 5 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от длительности задержки.

План Минэкономики также включает пункт об отмене уголовного наказания за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте. Максимальное наказание по этой статье сегодня составляет до пяти лет тюрьмы и штраф до 1 млн руб.

Кроме того, обсуждается переход от сквозного контроля всех валютных операций к проверке лишь тех, которые вызывают сомнения у банков и налоговых органов, заявил РБК старший вице-президент Российского экспортного центра и руководитель профильного направления плана ТДК Алексей Кожевников. В рамках плана также предлагается определить понятие и критерии «сомнительной сделки» и механизм их выявления.

В июле правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении ответственности за нарушение валютного законодательства. Проект закона предполагает, что штраф за неперечисление в уполномоченный банк денежных средств будет варьироваться от 5% до 30%.

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