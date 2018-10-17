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11:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия продолжила избавляться от госдолга США

В августе Россия сократила свою долю в гособлигациях США до 14 миллиардов долларов, следует из опубликованной американским Минфином статистики.

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Источник: AP 2018

В июне сумма казначейских бумаг, которыми обладала Россия, не изменилась по сравнению с маем и составила 14,9 миллиарда долларов. С марта по май Москва избавилась от облигаций на сумму 80 миллиардов долларов, что позволило выбыть из списка 33 стран — крупнейших держателей бумаг казначейства США.

Эксперты Совета по международным отношениям (CFR) объявили, что Россия продала не 84 процента казначейских бумаг США, а гораздо меньше. В действительности же часть облигаций была спрятана в офшорах.

Крупнейшим держателем американского госдолга, по-прежнему, остается Китай. По данным на август объем вложений страны составил 1,165 триллионов долларов. При этом, в ходе торговой войны он так же стал отказываться от американских гособлигаций. В июне 2018 года вложения Пекина в госдолг США составляли 1,178 триллиона долларов, а к концу июля на фоне уже снизились до 1,171 триллиона.

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