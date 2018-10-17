Россия продолжила избавляться от госдолга США
В августе Россия сократила свою долю в гособлигациях США до 14 миллиардов долларов, следует из опубликованной американским Минфином статистики.
В августе Россия сократила свою долю в гособлигациях США до 14 миллиардов долларов, следует из опубликованной американским Минфином статистики.
В июне сумма казначейских бумаг, которыми обладала Россия, не изменилась по сравнению с маем и составила 14,9 миллиарда долларов. С марта по май Москва избавилась от облигаций на сумму 80 миллиардов долларов, что позволило выбыть из списка 33 стран — крупнейших держателей бумаг казначейства США.
Крупнейшим держателем американского госдолга,
Читайте также: