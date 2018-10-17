Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво

Источник: Интерфакс

Согласно определению в отраслевом законе, при производстве пива допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки и сахаросодержащими продуктами при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого пивоваренного солода (для сахаросодержащих продуктов допустимый уровень составляет 2%). Если масса несоложеных продуктов превышает 20%, то такой напиток не может называться пивом.

При этом в России нет аккредитованных методик контроля этого уровня содержания. Фактически правовые пробелы создали «серую зону», говорится в сообщении Роскачества.

Метод, который предлагает применять Роскачество (определение уровня соложеного сырья по массовой концентрации азота) был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

«На основании многолетних исследований пивоваренной продукции, проводимых в институте, идентификацию светлого пива предложено проводить с использованием дополнительных показателей — массовая концентрация летучих компонентов, органических кислот, содержание общего азота и т.д., которые позволяют аттестованными инструментальными методиками определять качество готового пива. Численные значения этих показателей были включены в стандарт Роскачества и программу испытаний», — сказал директор института Лев Оганесянц, процитированный в сообщении.

Роскачество уже направило предложения о совершенствовании ГОСТа на пиво и пивные напитки в правительство РФ.

«Изменения позволят избавить рынок от легального фальсификата и недобросовестной конкуренции, а также представить потребителю прозрачный рынок с четким пониманием, что именно является пивным напитком, а что — пивом», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Роскачество также приводит позицию Союза российских пивоваров, объединяющего крупнейших производителей. По мнению союза, инициативы, направленные на поддержание «высочайшего качества» пива, должны проводиться исключительно на базе профильных институтов и при участии представителей бизнеса, которые обладают соответствующей экспертизой и опытом. В то же время, по мнению отраслевого объединения, государственный стандарт (ГОСТ 31711−2012 «Пиво. Общие технические условия») «достаточно сбалансирован, и индустрия может продолжать использовать его для того, чтобы производить качественное пиво, которое удовлетворяет и внутренний спрос, и успешно конкурируют за рубежом».