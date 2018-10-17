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18:57 (мск), источник: Daily Storm

Польша и США заключили договор на поставки сжиженного газа на 20 лет

Американский газ обойдется Польше на 30% дешевле, заявил глава газовой компании PGNiG Петр Вожняк.

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Польская государственная энергетическая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) заключила контракт с американской компанией Venture Global LNG на поставки сжиженного природного газа в Польшу. Договор рассчитан на 20 лет, объемы поставок — два миллиона тонн в год. Об этом заявили представители польской стороны. По словам главы PGNiG Петра Вожняка, условия новой сделки лучше, чем предыдущего договора с «Газпромом», который истекает в 2022 году.

«На протяжении 20 лет PGNiG будет получать СПГ из США для потребителей внутри страны или для продажи», — говорится в заявлении компании. Вожняк уточнил, что поставки будут осуществляться по формуле Free on Board, то есть уже при отправке PGNiG будет становиться хозяином СПГ и сможет выбирать, в какой порт его отправить.

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Вожняк пояснил, что это «такой бизнес» — по его словам, газ от США обойдется Польше значительно дешевле, чем от «Газпрома». «Это будет на 20 с лишним процентов, почти на 30 процентов дешевле, чем российский газ», — подчеркнул он. Глава PGNiG пояснил, что в 2022 году контракт с «Газпромом» у его компании «просто закончится» и они перейдут на месторождения Норвежского шельфа и поставки СПГ как основного вида топлива.

Ранее PGNiG заключила необязывающие контракты на поставки газа с двумя американскими компаниями — Port Arthur LNG и Venture Global LNG. Начало поставок назначено на 2022−2023 года. Польская сторона неоднократно заявляла, что стоимость газа от «Газпрома» кажется ей завышенной. По контракту с российской компанией Польша получает около 10 миллиардов кубометров газа в год, что составляет примерно 65% потребления газа страной.

Стратегия PGNiG заключается в том, чтобы последовательно диверсифицировать источники поставок газа. В настоящее время основное внимание польская компания уделяет строительству газотранспортной линии Baltic Pipe, которая с 2022 года позволит ей импортировать газ, произведенный в Норвегии. Польша также импортирует сжиженный природный газ (СПГ). В прошлом году на долю СПГ приходилось 13% от общего объема импорта PGNiG. СПГ поставляли в Польшу компании из Катара, Норвегии и США.

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