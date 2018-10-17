Михаил Делягин оценил возможность граждан РФ копить деньги

Об этом 17 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя выводы экспертов РАНХиГС, выяснивших, что жители РФ в первом полугодии 2018 года направили на сбережения лишь 5,9% своих денежных доходов, что является минимумом за последние 15 лет.

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«То, что данные за 15 лет, это странновато, потому что у нас за эти 15 лет был кризис 2008—2009 годов, когда люди испытывали сильный страх и неопределённость и в общем мало откладывали денег, — сказал Делягин. — У нас была двукратная девальвация в 2014 году, в ходе которой валютные сбережения у людей выросли очень здорово, но новых сбережений люди стали делать существенно меньше».

В целом, по мнению Делягина, динамика сбережений прямо коррелирует с уровнем жизни людей.

«Чем лучше люди живут, тем большую долю своих доходов они откладывают, — объяснил экономист. — Во-первых, потому что невозможно потреблять бесконечно. Разрыв в доходах между богатыми и бедными значительно выше, чем разрыв в уровне текущего потребления. Во-вторых, снижение сберегаемой доли доходов свидетельствует о снижении реальных доходов населения и о снижении его уровня благосостояния. Люди беднеют и нищают. [Председатель ЦБ РФ] Эльвира Набиуллина с гордостью говорила, что «мы снижаем инфляцию мерами, которые ведут к обеднению населения», товарищ [Глава Сбербанка РФ Герман] Греф ещё в 2012 году сказал, что «если люди будут понимать, что мы с ними делаем, это будет катастрофа».