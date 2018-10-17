Путин и ас-Сиси договорились о восстановлении регулярного авиасообщения

Источник: РИА Новости

«Рассмотрели и вопрос о полноформатном восстановлении туристических обменов и полного авиасообщения. В апреле возобновлены прямые регулярные рейсы по маршруту Москва-Каир», — сказал Путин в среду по итогам переговоров с египетским коллегой.

Он отметил, что в ходе состоявшейся встречи лидеры двух стран «обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх».