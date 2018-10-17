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17:45 (мск), источник: РИА Новости

Путин и ас-Сиси договорились о восстановлении регулярного авиасообщения

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме, отметив, что Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере.

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Источник: РИА Новости

«Рассмотрели и вопрос о полноформатном восстановлении туристических обменов и полного авиасообщения. В апреле возобновлены прямые регулярные рейсы по маршруту Москва-Каир», — сказал Путин в среду по итогам переговоров с египетским коллегой.

Он отметил, что в ходе состоявшейся встречи лидеры двух стран «обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх».

«Отметили, что наши египетские друзья делают все необходимое для того, чтобы повысить уровень безопасности. Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам», — подчеркнул президент РФ.

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