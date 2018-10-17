Путин и ас-Сиси договорились о восстановлении регулярного авиасообщения
СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом
СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом
«Рассмотрели и вопрос о полноформатном восстановлении туристических обменов и полного авиасообщения. В апреле возобновлены прямые регулярные рейсы по маршруту Москва-Каир», — сказал Путин в среду по итогам переговоров с египетским коллегой.
Он отметил, что в ходе состоявшейся встречи лидеры двух стран «обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх».
«Отметили, что наши египетские друзья делают все необходимое для того, чтобы повысить уровень безопасности. Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам», — подчеркнул президент РФ.