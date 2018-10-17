Россия задумалась о «Северном потоке-3»

По его словам, строительство нового газопровода может быть экономически оправданным. «Тут вопрос не политики, а экономики, нужно учитывать еще и дополнительные затраты на строительство, эксплуатацию — это все считается. Так что, если будет дополнительный спрос в Европе, то почему бы и нет?» — заметил Яновский.

Замминистра уточнил, что потребность Европы в российском газе не снизится, но темпы роста зависят от слишком многих факторов.

«Если процессы увеличения доли выработки электроэнергии из ВИЭ [возобновляемые источники энергии] и электрификации транспорта будут продолжаться, то Европе потребуются дополнительные мощности для производства электричества из газа. Я уже не говорю про газификацию», — пояснил Яновский.