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17:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия задумалась о «Северном потоке-3»

Российские власти допускают строительство трубопровода «Северный поток-3». Как сообщил ТАСС заместитель министра энергетики Анатолий Яновский, новый проект могут запустить в случае роста спроса на газ в Европе.

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По его словам, строительство нового газопровода может быть экономически оправданным. «Тут вопрос не политики, а экономики, нужно учитывать еще и дополнительные затраты на строительство, эксплуатацию — это все считается. Так что, если будет дополнительный спрос в Европе, то почему бы и нет?» — заметил Яновский.

Замминистра уточнил, что потребность Европы в российском газе не снизится, но темпы роста зависят от слишком многих факторов.

«Если процессы увеличения доли выработки электроэнергии из ВИЭ [возобновляемые источники энергии] и электрификации транспорта будут продолжаться, то Европе потребуются дополнительные мощности для производства электричества из газа. Я уже не говорю про газификацию», — пояснил Яновский.

«Северный поток-2» планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года. США активно выступают против строительства газопровода, правительство страны неоднократно угрожало ввести санкции против проекта, включая его европейских участников. При этом российская сторона заявляла, что в любом случае проект будет закончен. Расходы на его строительство составляют порядка 10 миллиардов евро. Газопровод будет проложен по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.

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