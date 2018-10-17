Розничный рынок бензина готов к прыжку

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Цены производителей на автобензин в сентябре увеличились на 10% по сравнению с августом, следует из данных Росстата. По данным СПбМТСБ, с 1 августа цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 13,5% и 21%, до 50,3 тыс. руб. и 55,4 тыс. руб. за тонну соответственно. Напомним, АЗС крупных нефтекомпаний держат цены на уровне конца мая по соглашению с правительством. Независимые трейдеры в условиях роста оптовых цен вынуждены повышать цены на заправках.

Средние розничные цены на бензин и дизтопливо с 1 по 7 октября выросли на 0,09% и 0,2%, 43,28 руб. и 44,69 руб. за литр, сообщал Росстат. Бензин АИ-92 в среднем подорожал на 2 коп., до 41,4 руб. за литр, АИ-95 — на 5 коп., до 44,62 руб. за литр. В целом топливо дорожало в 33 регионах. Наибольший рост наблюдался в Иркутске — на 2,2%, Кызыле (Тува) — на 1,3% и Чите — на 0,9%.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уже попросил ФАС проверить компании, которые резко подняли цены на бензин и дизтопливо, сообщается на сайте правительства региона. «Цена увеличилась где-то на рубль, а где-то даже на четыре рубля (за литр.— “Ъ”). С теми организациями, у которых повышение произошло в пределах среднего общероссийского, мы пока работаем в обычном контрольном режиме. Но есть несколько организаций, которые серьезно увеличили, их порядка трех», — цитирует ТАСС господина Левченко.

Глава региона не назвал компании, в отношении которых попросил антимонопольную службу провести проверку. В течение прошлой недели в среднем стоимость бензина АИ-92 в регионе возросла на 2 руб. за литр, марок АИ-95 и АИ-98 — на 3 руб. за литр, летнего дизтоплива — на 2,5 руб. за литр, а зимнего — превысила 50 руб. за литр, сообщается на сайте правительства области.