Газ дальнего плавания
Почему американский СПГ не заменит Польше поставки «Газпрома».
Почему американский СПГ не заменит Польше поставки «Газпрома».
Как выяснил «Ъ», заявления польской PGNiG о покупке сжиженного природного газа (СПГ) в США дешевле, чем трубного у «Газпрома», не соответствуют действительности. Декларированный выигрыш в 20−30% достигается лишь сравнением цены СПГ при его отгрузке в танкер в США с конечной ценой «Газпрома» для PGNiG. В результате американский газ вряд ли заменит российский на польском рынке: при доставке СПГ в Польшу выгода PGNiG почти нулевая, то есть его эффективнее перепродать. Но если для поляков сделка выглядит, скорее, политической, американцы в ней прямо заинтересованы: их
Польская госкомпания PGNiG заключила обязывающее соглашение с американской Venture Global о покупке 2 млн тонн сжиженного газа в год с 2022 года, сообщили компании. Поставки должны осуществляться в равных объемах с двух будущих
Это первый значимый контракт Польши по закупке СПГ в США. До этого, в ноябре 2017 года, PGNiG заключила контракт с британской Centrica на СПГ с американского проекта Sabine Pass, но объемы были крайне незначительны — всего 0,7 млн тонн за пять лет (один-два танкера в год). При этом условием поставки было DES, то есть газ доставлялся в польский терминал Свиноуйсьце и предназначался именно для местного рынка. В случае с Venture то, что СПГ дойдет до Польши, вовсе не гарантировано. «Благодаря формуле с FOB мы сможем независимо и на базе наших потребностей решать, будет ли купленный СПГ направлен в Польшу или будет продан через наш офис в Лондоне», — подтвердил это глава PGNiG Петр Возняк.
Пан Возняк заявил также, что стоимость СПГ по новому контракту будет «на 20% с
Собеседники «Ъ» в европейских компаниях, которые также ведут переговоры с Venture о покупке СПГ, говорят, что американцы сейчас предлагают стоимость сжижения $3 за MBTU (миллион британских тепловых единиц). Таким образом, при текущей цене на Henry Hub PGNiG могла бы получить газ по $235 за 1 тыс. кубометров, что действительно примерно на 20% меньше, чем цена российского газа для Польши в четвертом квартале (около $295, по оценке «Ъ»).
На практике при текущем соотношении цен на газ в Европе и Азии PGNiG едва ли захочет поставлять газ из США на польский рынок, отмечает Мария Белова из Vygon Consulting. «Скорее всего, этот газ пойдет в Азию, и поляки смогут заработать на таких сделках, в отличие от поставок в Польшу, где рентабельность по нынешним ценам будет около нуля», — полагает эксперт, напоминая, что пока в этом году в Европу пришло только 14 танкеров с американским СПГ. Госпожа Белова полагает, что PGNiG демонстрирует наличие альтернатив в преддверии переговоров с «Газпромом» о поставках газа после 2022 года, когда истечет текущий контракт. Польша также заявляет о себе как о возможном газовом хабе для стран Прибалтики и Восточной Европы с их традиционно сложными отношениями с «Газпромом».
В то же время обязывающий контракт с PGNiG полезен и самой Venture, но не только из коммерческих соображений. Пока нет твердой уверенности, что
Юрий Барсуков