Газ дальнего плавания

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», заявления польской PGNiG о покупке сжиженного природного газа (СПГ) в США дешевле, чем трубного у «Газпрома», не соответствуют действительности. Декларированный выигрыш в 20−30% достигается лишь сравнением цены СПГ при его отгрузке в танкер в США с конечной ценой «Газпрома» для PGNiG. В результате американский газ вряд ли заменит российский на польском рынке: при доставке СПГ в Польшу выгода PGNiG почти нулевая, то есть его эффективнее перепродать. Но если для поляков сделка выглядит, скорее, политической, американцы в ней прямо заинтересованы: их СПГ-заводы еще не построены, и такие контракты нужны, чтобы получать финансирование.

Польская госкомпания PGNiG заключила обязывающее соглашение с американской Venture Global о покупке 2 млн тонн сжиженного газа в год с 2022 года, сообщили компании. Поставки должны осуществляться в равных объемах с двух будущих СПГ-заводов Venture в Мексиканском заливе — Calcasieu Pass и Plaquemines. Газ будет поставляться на условиях FOB (то есть PGNiG получит газ в танкере у завода и сможет везти его куда захочет). Цена поставок традиционно для американского СПГ привязана к стоимости газа в США (индексу газовой биржи Henry Hub).

10,47 миллиарда кубометров газа продал «Газпром» Польше в 2017 году.

Это первый значимый контракт Польши по закупке СПГ в США. До этого, в ноябре 2017 года, PGNiG заключила контракт с британской Centrica на СПГ с американского проекта Sabine Pass, но объемы были крайне незначительны — всего 0,7 млн тонн за пять лет (один-два танкера в год). При этом условием поставки было DES, то есть газ доставлялся в польский терминал Свиноуйсьце и предназначался именно для местного рынка. В случае с Venture то, что СПГ дойдет до Польши, вовсе не гарантировано. «Благодаря формуле с FOB мы сможем независимо и на базе наших потребностей решать, будет ли купленный СПГ направлен в Польшу или будет продан через наш офис в Лондоне», — подтвердил это глава PGNiG Петр Возняк.

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Пан Возняк заявил также, что стоимость СПГ по новому контракту будет «на 20% с чем-то, почти на 30% дешевле», чем газа, который PGNiG получает сейчас по контракту с «Газпромом». Однако, по данным источников «Ъ», Петр Возняк имел в виду стоимость американского газа на FOB, то есть в Мексиканском заливе. Стоимость газа в контракте PGNiG с Venture строится по стандартной для таких соглашений формуле: 115% от цены Henry Hub плюс стоимость сжижения.



Собеседники «Ъ» в европейских компаниях, которые также ведут переговоры с Venture о покупке СПГ, говорят, что американцы сейчас предлагают стоимость сжижения $3 за MBTU (миллион британских тепловых единиц). Таким образом, при текущей цене на Henry Hub PGNiG могла бы получить газ по $235 за 1 тыс. кубометров, что действительно примерно на 20% меньше, чем цена российского газа для Польши в четвертом квартале (около $295, по оценке «Ъ»).

Но если учесть затраты на доставку СПГ из Мексиканского залива в Польшу ($1 за MBTU) и его регазификацию в Свиноуйсьце ($0,4 за MBTU), его стоимость будет практически такой же, как и газа из РФ.