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02:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В ФАС отрицают предложение не повышать акцизы на бензин

Федеральная антимонопольная служба отрицает факт обращения к правительству с предложением оставить акцизы на бензин и дизельное топливо на текущем уровне.

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Источник: Reuters

«Мы предложений в правительство не направляли», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Напомним, ранее начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин сообщил «РИА Новости», что антимонопольная служба предложила не повышать акцизы в целях снижения давления на розничные цены.

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Представитель ведомства уточнил, что господин Махонин говорил «о предложениях, которые были сделаны ранее». «Соответственно они уже не поддержаны правительством и неактуальны», — добавили в ФАС.

1 января 2019 года акцизы на бензин, которые были снижены после резкого роста цены на нефтепродукты в России весной 2018 года, должны вновь вырасти — с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. руб. за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. руб. за тонну. В Счетной палате полагают, что это может привести к новому резкому скачку розничных цен на бензин.

Резкий рост цены на нефтепродукты в России был зафиксирован весной и в начале лета 2018 года. Так, в мае литр топлива за две недели подорожал почти на рубль.

Подробности — в публикации «Ъ» «Цены на бензин выдыхаются».

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