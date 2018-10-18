ЛУКОЙЛ может выйти из энергетики

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По сведениям «Ъ», ЛУКОЙЛ опять намерен продать свои активы в электрогенерации, полученные при реформе РАО ЕЭС. В частности, источники «Ъ» говорят, что нефтекомпания пытается вести переговоры с «Интер РАО», но стороны явно далеки от договоренностей. Сейчас ключевая ценность актива — новые энергоблоки, получающие, по оценкам, около 8 млрд руб. EBITDA в год. Рыночную стоимость электростанций ЛУКОЙЛа аналитики оценили в 35 млрд руб.

ЛУКОЙЛ в очередной раз ищет покупателя на свои электростанции на юге России, сообщили «Ъ» источники, знакомые с предложением нефтекомпании. Попытки вести переговоры предпринимаются в том числе с «Интер РАО», говорят собеседники «Ъ». В энергохолдинге «Ъ» лишь сообщили, что постоянно проводят мониторинг рынка для выявления активов, которые могли бы сформировать добавленную стоимость группы, в ЛУКОЙЛе на запрос «Ъ» не ответили.

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ЛУКОЙЛ в 2008 году, в конце реформы РАО «ЕЭС России» купил выделенную из холдинга ЮГК ТГК-8, в которую вошли небольшие ТЭЦ Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев (крупные ГРЭС в этот лот не входили). Впоследствии ЛУКОЙЛ разбил ТГК-8 на несколько региональных энергокомпаний. Суммарная мощность этой генерации — 5,7 ГВт, из них 71% — коммерческая генерация, работающая на оптовом рынке, остальное — небольшие станции на предприятиях в местах нефтедобычи и переработки.

Один из собеседников «Ъ» отмечает, что ЛУКОЙЛ уже несколько раз искал покупателей на свою генерацию, в том числе вел переговоры с тем же «Интер РАО», но безрезультатно.

По данным «Ъ», основные разногласия в том, что ЛУКОЙЛ пытается «приподнять» стоимость своих активов из-за новых энергоблоков, построенных по договорам на поставку мощности (ДПМ). Такие блоки сейчас считаются на рынке наиболее доходными: по ДПМ гарантирован возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. ЛУКОЙЛ по ДПМ построил 950 МВт. По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитал», компания зарабатывает на ДПМ-блоках около 8 млрд руб. EBITDA в год и по текущим ценам они могут стоить около 28−30 млрд руб. «Вне ДПМ энергоактивы работают фактически в ноль», — считает аналитик, отмечая, что общая оценка бизнеса не превышает 35 млрд руб. с учетом долга.

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Также есть и другие сложности, говорят источники «Ъ», в частности, проблема с поставкой попутного газа — его ЛУКОЙЛ частично поставляет на собственную генерацию. «Из-за этого фактора придется проводить комплексную сделку и дробить прежнюю схему поставок, а ЛУКОЙЛ этого делать не хочет», — поясняет собеседник «Ъ». Кроме того, по его мнению, существует риск, что сделка не будет одобрена «Роснефтегазом» (владеет 27,63% «Интер РАО» и контрольным пакетом «Роснефти», глава нефтекомпании Игорь Сечин возглавляет совет директоров «Интер РАО») «из-за специфических взаимоотношений между Игорем Сечиным и Вагитом Алекперовым (основной совладелец и глава ЛУКОЙЛа.— “Ъ”)». Отношения нефтекомпаний считаются сложными, например, недавно «Роснефть» подала жалобу в ФАС на ЛУКОЙЛ, своего партнера по добыче на месторождении Требса и Титова в Ненецком АО, за высокие тарифы на перевалку этой нефти на терминале Варандей.

Электрогенерация — бизнес с существенно более низким возвратом на активы (ROA), другим профилем регуляторных рисков, рублевой выручкой, считает Владимир Скляр.

Одной из возможных причин новых переговоров по продаже аналитик называет планы правительства ввести для потребителей плату за неиспользуемый резерв сетевых мощностей.