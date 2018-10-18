ЛУКОЙЛ может выйти из энергетики
Нефтекомпания ищет покупателя на свои ТЭЦ.
Нефтекомпания ищет покупателя на свои ТЭЦ.
По сведениям «Ъ», ЛУКОЙЛ опять намерен продать свои активы в электрогенерации, полученные при реформе РАО ЕЭС. В частности, источники «Ъ» говорят, что нефтекомпания пытается вести переговоры с «Интер РАО», но стороны явно далеки от договоренностей. Сейчас ключевая ценность актива — новые энергоблоки, получающие, по оценкам, около 8 млрд руб. EBITDA в год. Рыночную стоимость электростанций ЛУКОЙЛа аналитики оценили в 35 млрд руб.
ЛУКОЙЛ в очередной раз ищет покупателя на свои электростанции на юге России, сообщили «Ъ» источники, знакомые с предложением нефтекомпании. Попытки вести переговоры предпринимаются в том числе с «Интер РАО», говорят собеседники «Ъ». В энергохолдинге «Ъ» лишь сообщили, что постоянно проводят мониторинг рынка для выявления активов, которые могли бы сформировать добавленную стоимость группы, в ЛУКОЙЛе на запрос «Ъ» не ответили.
ЛУКОЙЛ в 2008 году, в конце реформы РАО «ЕЭС России» купил выделенную из холдинга ЮГК ТГК-8, в которую вошли небольшие ТЭЦ Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев (крупные ГРЭС в этот лот не входили). Впоследствии ЛУКОЙЛ разбил ТГК-8 на несколько региональных энергокомпаний. Суммарная мощность этой генерации — 5,7 ГВт, из них 71% — коммерческая генерация, работающая на оптовом рынке, остальное — небольшие станции на предприятиях в местах нефтедобычи и переработки.
По данным «Ъ», основные разногласия в том, что ЛУКОЙЛ пытается «приподнять» стоимость своих активов
Также есть и другие сложности, говорят источники «Ъ», в частности, проблема с поставкой попутного газа — его ЛУКОЙЛ частично поставляет на собственную генерацию. «Из-за этого фактора придется проводить комплексную сделку и дробить прежнюю схему поставок, а ЛУКОЙЛ этого делать не хочет», — поясняет собеседник «Ъ». Кроме того, по его мнению, существует риск, что сделка не будет одобрена «Роснефтегазом» (владеет 27,63% «Интер РАО» и контрольным пакетом «Роснефти», глава нефтекомпании Игорь Сечин возглавляет совет директоров «Интер РАО») «из-за специфических взаимоотношений между Игорем Сечиным и Вагитом Алекперовым (основной совладелец и глава ЛУКОЙЛа.— “Ъ”)». Отношения нефтекомпаний считаются сложными, например, недавно «Роснефть» подала жалобу в ФАС на ЛУКОЙЛ, своего партнера по добыче на месторождении Требса и Титова в Ненецком АО, за высокие тарифы на перевалку этой нефти на терминале Варандей.
Электрогенерация — бизнес с существенно более низким возвратом на активы (ROA), другим профилем регуляторных рисков, рублевой выручкой, считает Владимир Скляр.
Частично генерация использовалась ЛУКОЙЛом для собственных нужд, ввод платы за резерв делает станции малопривлекательными, отмечает он. Теоретически «Интер РАО» обладает около 150 млрд руб. «денежной подушки», поясняет господин Скляр, и уже сейчас генерирует 60−70 млрд руб. свободного денежного потока ежегодно. «В свете нежелания повышать дивиденды, о чем заявил менеджмент холдинга на последнем
Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов