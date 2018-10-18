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10:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Будущим пенсионерам упрощают подпись

Перевести накопления будет легче.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Перевод пенсионных накоплений через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) могут существенно упростить. Для подачи заявления о смене страховщика вместо усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП) хотят ввести простую электронную подпись (ПЭП). Изменения лоббируют Сбербанк и ВТБ. Однако это может вызвать риск неправомерных переводов, а также поставить НПФ, принадлежащие госбанкам, в привилегированное положение, что может привести к монополизации рынка.

Органы власти возобновили дискуссию о возможности использования ПЭП для перевода пенсионных накоплений граждан через ЕПГУ и личный кабинет застрахованного лица (ЛКЗЛ) Пенсионного фонда России (ПФР), рассказали «Ъ» три человека, знакомые с ходом обсуждения (один — близкий к НПФ, другой — к Минкомсвязи, третий — контрагент фондов). На прошлой неделе в Минтруде прошло совещание под председательством замминистра труда Андрея Пудова, где, в частности, обсуждался этот вопрос.

Сейчас гражданин может подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений либо лично явившись в отделение ПФР или МФЦ, либо послав заверенную нотариусом бумагу в ПФР. В случае использования электронного канала связи для подачи заявления — ЕПГУ и ЛКЗЛ — гражданин должен заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, которая формируется удостоверяющими центрами.

Почти все стороны, представившие отзывы на возможность использования ПЭП, включая Минфин, Минтруд, Минкомсвязь и ЦБ, согласны на введение простой подписи. Против ее использования выступают ПФР, рассказал один из источников «Ъ». «Вопрос в основном заключается в том, чтобы, с одной стороны, сделать процесс перевода пенсионных накоплений удобным для людей, а с другой — обеспечить надлежащий уровень безопасности средств граждан», — утверждает представитель ПФР. «Чтобы исключить риск неправомерного перевода пенсионных накоплений, более целесообразно использовать КЭП, которая обеспечивает однозначную идентификацию ее владельца, неизменность электронного заявления после его подписания, актуальность самой подписи», — считает гендиректор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев. «При подписании документа ПЭП есть только запись в базе данных, которая легко может быть подделана как в момент создания, так и в процессе хранения/передачи», — указывает заместитель гендиректора НПФ «Газфонд ПН» Антон Шпилев. Если для перевода пенсионных накоплений будет решено использовать только ПЭП, то потребуется, в том числе, и «пересмотр модели защиты информационных систем электронного правительства, а также внедрение новых механизмов обеспечения безопасности персональных данных и пенсионных накоплений граждан», утверждают в «Ростелекоме».

По словам собеседников «Ъ», переход на ПЭП лоббируют ВТБ и Сбербанк, которым принадлежат крупные НПФ.

Операционный директор НПФ Сбербанка Виктор Поляков и заместитель гендиректора «ВТБ Пенсионный фонд» Александр Львов поддерживают переход на ПЭП, объясняя это заботой о клиенте. По их мнению, использование КЭП «сложно для обычного гражданина и требует материальных и временных затрат», «процедура оформления ПЭП значительно проще» и «позволяет гражданам самостоятельно без помощи финансовых организаций осуществлять переходы между фондами».

Вместе с тем решение о переходе на ПЭП поставит НПФ, принадлежащие этим двум госбанкам, в привилегированное положение, говорит один из собеседников «Ъ».

В Сбербанке уже разработан продукт, который позволяет проводить операции по переводу пенсионных накоплений дистанционно с использованием только ПЭП. Учитывая многомиллионную клиентскую базу Сбербанка и ВТБ, опасения конкурентов фондов этих банков небезосновательны. Счетная палата (СП) видела в этом риски монополизации на рынке НПФ. «Агентские функции НПФ Сбербанка выполняют наиболее разветвленные и максимально приближенные к населению отделения самого Сбербанка. Сегодня это доминирующее положение на рынке пенсионных накоплений, которое через какое-то время имеет риск превратиться в монопольное положение на этом рынке», — утверждали в СП. «Действительно, в случае перехода на ПЭП такая угроза есть», — говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. По его словам, фондам, не обладающим широкой банковской клиентской базой, придется искать ее у крупных кредитных организаций, которые не присутствуют на пенсионном рынке. «Иначе собственникам этих НПФ придется расстаться с пенсионным бизнесом», — отмечает он.

В Минфине переадресовали вопрос в Минтруд, там, в свою очередь, отказались от комментариев. В ЦБ и Минкомсвязи не ответили на запрос «Ъ».

Илья Усов

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