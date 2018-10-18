Сбербанку и ВТБ поручили создать региональную авиакомпанию

Поручение было дано в начале 2018 года, сейчас создается бизнес-план и разрабатывается облик будущей авиакомпании. Какова будет доля обоих банков и кто еще может стать акционером новой компании, пока не известно.
Авиакомпанию создадут не ранее 2019 года. Ее пассажиропоток планируется на уровне шести-десяти миллионов человек в год, говорят собеседники «Ведомостей».
В России более десяти миллионов пассажиров в год перевозят группа «Аэрофлот» (50,1 млн в 2017 году) и S7 Group (14,3 млн). Крупнейшая региональная авиакомпания — «Ямал» — перевезла в 2017 году 1,8 млн человек, а за январь-август этого года — 1,4 млн.
Консультантом проекта выбрана Bain & Company, говорят два собеседника издания. Согласно сайту госзакупок и «СПАРК-Интерфаксу», Сбербанк и ВТБ в сентябре в один день заключили с Bain контракты на консалтинговые услуги на одинаковые суммы — по 55,47 млн рублей каждый. Документация тендера на госзакупках не публиковалась, размещены только извещения о заключении договоров. Работу Bain должна закончить к 31 декабря. С учетом проекта Bain будет определен состав аэропортовой сети для авиакомпании, какие именно будут аэропорты (грунтовые для малой авиации или в крупных городах для магистральных судов), какие суда сформируют флот, говорит один из собеседников газеты.
Региональные перевозки (между городами России, минуя Москву) стали одной из тем майского указа президента России Владимира Путина: он поручил к 2024 году довести их долю во внутренних перелетах до 50%. В 2017 году она составляла всего 23%, рассказывал профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Для выполнения указа региональные перевозки надо будет увеличить втрое, так как полеты из Москвы тоже будут расти. В апреле Росавиация оценивала расходы в 2018—2024 годах на выполнение указа в 182,4 млрд рублей, в том числе 113 млрд рублей — на восстановление сети аэродромов. В конце сентября Росавиация сообщила, что план включает 65 аэропортов (в том числе 38 — на Дальнем Востоке), на их реконструкцию потребуется 166 млрд рублей.