Сбербанку и ВТБ поручили создать региональную авиакомпанию

Источник: Reuters

Поручение было дано в начале 2018 года, сейчас создается бизнес-план и разрабатывается облик будущей авиакомпании. Какова будет доля обоих банков и кто еще может стать акционером новой компании, пока не известно.

Авиакомпанию создадут не ранее 2019 года. Ее пассажиропоток планируется на уровне шести-десяти миллионов человек в год, говорят собеседники «Ведомостей».

В России более десяти миллионов пассажиров в год перевозят группа «Аэрофлот» (50,1 млн в 2017 году) и S7 Group (14,3 млн). Крупнейшая региональная авиакомпания — «Ямал» — перевезла в 2017 году 1,8 млн человек, а за январь-август этого года — 1,4 млн.

Консультантом проекта выбрана Bain & Company, говорят два собеседника издания. Согласно сайту госзакупок и «СПАРК-Интерфаксу», Сбербанк и ВТБ в сентябре в один день заключили с Bain контракты на консалтинговые услуги на одинаковые суммы — по 55,47 млн рублей каждый. Документация тендера на госзакупках не публиковалась, размещены только извещения о заключении договоров. Работу Bain должна закончить к 31 декабря. С учетом проекта Bain будет определен состав аэропортовой сети для авиакомпании, какие именно будут аэропорты (грунтовые для малой авиации или в крупных городах для магистральных судов), какие суда сформируют флот, говорит один из собеседников газеты.