Mail.Ru Group и GeekBrains объявляют о запуске направления бизнес-образования

Программа Digital MBA — уникальный для рынка бизнес-образования продукт. Классические программы MBA не отражают многих технологических изменений, которые произошли в бизнесе. Наш курс направлен на устранение этого пробела. Важно, что курс имеет практическую направленность: в ходе обучения каждый участник сможет создать свой цифровой продукт, понять, как вывести его на рынок и как развивать. А те, у кого уже есть офлайн-бизнес, узнают, как трансформировать его в цифровой. Бизнес-образование — новая для нас ниша, но мы убеждены, что опыт образовательной платформы GeekBrains, а также экспертиза Mail.Ru Group позволят подготовить ведущих специалистов цифрового рынка.

Александр Никитин генеральный директор GeekBrains