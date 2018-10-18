Mail.Ru Group и GeekBrains объявляют о запуске направления бизнес-образования
Mail.Ru Group и образовательный портал GeekBrains объявили о запуске программы
Mail.Ru Group и образовательный портал GeekBrains объявили о запуске программы
Очные занятия проводят эксперты цифрового бизнеса, имеющие опыт успешной реализации комплексных проектов. В их числе директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный, директор по инвестициям Mail.Ru Group Алексей Милевский, директор Foodtech Ventures в Mail.Ru Group Андрей Лукашевич, руководитель проекта MAPS.ME и директор подразделения «Карты» в Mail.Ru Group Евгений Лисовский, технический директор в криптовалютном проекте INS Ecosystem Павел Щербинин и многие другие эксперты рынка.
Программа Digital MBA рассчитана на 300 часов практического обучения по 50 актуальным темам и состоит из девяти модулей: «Разработка инвестиционной стратегии стартапа», «Методологии монетизации цифровых продуктов», «Управление digital-проектами», «Управление распределенной, удаленной командой», «Digital-аналитика, принятие решений», «Гибкие методологии разработки: Agile, Scrum, Kanban», «Стратегии развития цифрового бизнеса», «Управление жизненным циклом продукта» и «Эмоциональная компетентность и ментальные ловушки».
Благодаря специальному выездному модулю программы, который посвящен дополнительной проработке
26 октября в офисе Mail.Ru Group состоится День открытых дверей, который позволит всем желающим познакомиться с будущими преподавателями, поучаствовать в
Программа Digital MBA — уникальный для рынка
бизнес-образованияпродукт. Классические программы MBA не отражают многих технологических изменений, которые произошли в бизнесе. Наш курс направлен на устранение этого пробела. Важно, что курс имеет практическую направленность: в ходе обучения каждый участник сможет создать свой цифровой продукт, понять, как вывести его на рынок и как развивать. А те, у кого уже есть офлайн-бизнес,узнают, как трансформировать его в цифровой. Бизнес-образование— новая для нас ниша, но мы убеждены, что опыт образовательной платформы GeekBrains, а также экспертиза Mail.Ru Group позволят подготовить ведущих специалистов цифрового рынка.
Чтобы стать участником программы, необходимо подать онлайн-заявку, отправить сопроводительное письмо и пройти индивидуальное интервью. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно на сайте Digital MBA.