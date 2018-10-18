Bloomberg назвал миллиардеров из России лидерами по росту состояния в 2018 году

На втором месте — американские миллиардеры. Состояние десяти богатейших бизнесменов США, по оценке Bloomberg, с начала года выросло на 7,5%. Десять британских миллиардеров увеличили совокупное состояние на 3,4%, пишет агентство.
Остальным участникам рейтинга увеличить состояние не удалось. Совокупное состояние десяти французских миллиардеров уменьшилось на 0,8%, миллиардеров из Швеции — на 4,6%, богатейших людей Швейцарии — на 5,4%. Состояние богатейших людей Индии сократилось на 6% в сумме, канадцев — на 8,3%, бизнесменов из Бразилии — на 12%. Миллиардеры из Гонконга «потеряли» 13,4% состояния с начала года, бизнесмены из Германии — 14,8%.
Худший результат показали десять богатейших китайских бизнесменов — их совокупное состояние сократилось на 27,6%, пишет Bloomberg.
Согласно данным Bloomberg Billionaires Index на 18 октября, в десятку богатейших россиян входят Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг.