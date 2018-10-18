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13:02 (мск), источник: Daily Storm

Набиуллина сравнила состояние ЦБ с эпизодом из «Одиссеи» Гомера

Глава Центробанка считает, что «криптовалютная лихорадка» подходит к концу и перед банковским сектором встают новые проблемы.

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ЦБ: $ 65.7238   +0.32 € 75.5692   -0.08 ММВБ: $ 65.5400   +0.04 € 75.4850   +0.20
Источник: РИА "Новости"

Глава Центробанка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина сказала, что перед главным финансовым регулятором страны стоит задача по выбору предельно взвешенного подхода для одновременного внедрения современных технологий в банковском секторе и разработки новых систем контроля.

«Перед регулятором стоят сложные задачи в процессе поддержки развития финансовых технологий. Мы должны пройти между Сциллой и Харибдой: с одной стороны — не удушить финансовые технологии в нежных объятиях регулирования, с другой стороны — не пропустить риски, которые могут создать проблемы для граждан и для бизнеса», — сказала Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сочи.

Другой важной задачей ЦБ Набиуллина считает борьбу с «банковским рабством» («зарплатным рабством», когда работник не имеет права выбрать удобный для себя банк при получении заработной платы).

Мы когда-то говорили, что правительство занимается отказом от «мобильного рабства», но «банковское рабство» существует. Это то, над чем мы должны думать, и мы, как регулятор, хотели бы получать ответную реакцию рынка, что нам сделать для того, чтобы это устранить.
Эльвира Набиуллина
Глава Центробанка России
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По ее словам, ЦБ намерен активно сотрудничать в плане выработки подходов по регулированию банковского сектора с бизнесом. Набиуллина подтвердила, что ЦБ поддерживает процесс консолидации: «У нас действительно происходят и процессы консолидации в банковской системе, они будут и дальше происходить… Но важно, чтобы эта консолидация не приводила к появлению одного-двух игроков, когда конкуренция невозможна», — сказала она.

«Криптовалютная лихорадка», охватившая мир в середине 2017 года, к концу 2018-го уже «сходит на нет», отметила Набиуллина. Те финансовые механизмы, которые казались чем-то новым тогда (например, блокчейн), сегодня уже являются частью системы массового потребления.

В конце августа в Сети стали распространяться слухи о бегстве Набиуллиной из России. В пресс-службе ЦБ «Шторму» тогда назвали такие сообщения чепухой.

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