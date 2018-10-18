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14:14 (мск), источник: Газета.Ру

Названы самые прибыльные профессии и регионы России

Больше всего в России зарабатывают финансисты, а меньше всего — работники гостиниц и общественного питания. Об этом говорится в обзоре НАФИ.

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Источник: РИА "Новости"

Финансисты в лидерах рейтинга не первый год подряд, и в дальнейшем представители этой сферы будут получать выше, чем в целом по России, считают эксперты. В гостиничном бизнесе в России очень низкая маржинальность и долгая окупаемость проектов, поэтому и такие низкие зарплаты, поясняют они данные исследования.

Больше всего в России зарабатывают финансисты, а меньше всего — работники гостиниц и общественного питания. Об этом говорится в обзоре статистики НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) за первое полугодие этого года (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

В нем анализируется уровень зарплат по секторам экономики и по федеральным округам.

Так, финансисты зарабатывают в два раза больше, чем в среднем россияне, а работники гостиниц и общественного питания — в два раза меньше.

Средняя номинальная средняя зарплата по России за полугодие составила 42 521 рубль (36 993 рублей после вычета подоходного налога). В долларовом эквиваленте средняя зарплата по сравнению со средней за 2017 год выросла на $46.

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Финансисты получают 87 991 рублей, то есть вдвое больше, чем в среднем по России.

Другие высокооплачиваемые профессии — работники в сфере добычи полезных ископаемых (86 982 рублей) и информации и связи — (70 839 рублей).

«Финансисты уже не первый год подряд выделяются размером зарплат выше средней по стране. Символично, что второе место по уровню достойной оплаты труда занимает сырьевая отрасль. Важно понимать, что финансовая отрасль не только в нашей, но и в других странах сосредоточила в себе довольно широкий круг направлений — от банальной бухгалтерии до управления личными финансами и активами и банковского обслуживания», — поясняет генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

По мнению эксперта, и в последующие годы, особенно в связи с ужесточением санкций, этот вид деятельности будет высокооплачиваемым.

Низкие зарплаты в таких отраслях, как гостиницы и предприятия общественного питания. Средняя зарплата в них — 25 842 рубля.

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В гостиничном бизнесе в России очень низкая маржинальность и долгая окупаемость проектов, поэтому и низкие зарплаты, комментирует «Газете.Ru» Алина Белинская, территориальный директор Kelly Services.

«В этом бизнесе обычно горничным платят не более 17−18 тысяч, но и при этом это еще и сложная физически и эмоционально работа, поэтому в отрасли тоже высокая текучка», — отмечает эксперт.

Согласно данным сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru, в сфере общественного питания наиболее востребованы повара, официанты, управляющие и водители-курьеры.

При этом если в целом по России зарплаты в этой сфере невысокие, то Москвы это не касается.

Так, средние зарплаты для поваров в Москве варьируются от 50 000 до 100 000 рублей, шеф-поваров — 110 000 — 200 000 рублей.

Официанты в столице в среднем зарабатывают 50 000 рублей, но каждая зарплата будет зависеть от конкретного заведения, чаевых и политики компании. Поэтому верхняя планка не ограничена.
Сергей Денисенко
руководитель пресс-службы компании Superjob

Другие низкооплачиваемые специальности — специалисты в области сельского лесного хозяйства, охоты, рыболовства. Там зарплаты составляют 28 251 рублей. В области водоснабжения и утилизация отходов средние зарплаты 30 519 рублей.

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При этом больше получают работники частных компаний. Их зарплаты отличаются в среднем в полтора раза от зарплат в государственных компаниях.

В целом выше всего зарплаты в Центральном (53 406 рублей) и Дальневосточном федеральных округах (52 759 рублей). На третьем месте по уровню зарплат — Северо-Западный федеральный округ (48 654 рублей). При этом меньше всего россияне получают в Северо-Кавказском округе (26 251 рублей).

Зарплаты в Южном и Приволжском федеральных округах — 30 703 и 30 882 рублей соответственно.

Между тем, согласно приведенной ранее статистике компании HeadHunter, в целом в первой половине 2018 года в российских компаниях в Дальневосточном округе рост зарплат составил 3%, в Южном округе — 4%. Выше всего рост зарплат оказался в Северо-Кавказском округе — 13%.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что в основные выводы по рынку труда основываются на данных Росстата, однако эта статистика не показательна, поскольку многие россияне работают в сером секторе. При этом Росстат не подсчитывает неформальную занятость, которая потянула бы зарплаты вниз. Но другой статистики, кроме как у Росстата, по зарплатам в регионах просто нет, пояснял ранее замдиректора Центра трудовых исследований Ростислав Капелюшников. Поскольку никто такую статистику подсчитать не в состоянии. «Было бы чудо, если бы такая статистика существовала», — отмечал он.

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