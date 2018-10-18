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15:26 (мск), источник: Forbes

Набиуллина, Авен и Греф поспорили о конкуренции среди банков

Растущее влияние крупных игроков на банковском рынке мешает внедрению новых технологий и развитию конкуренции, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Такая точка зрения не могла не вызвать живой реакции у руководителей крупнейших банков страны.

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Источник: РИА "Новости"

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, президент Сбербанка Герман Греф и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен разошлись во взглядах на конкуренцию в банковском секторе в ходе дискуссии на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис» в Сочи. По мнению Набиуллиной, в сфере финансовых технологий в России есть две основные проблемы: первая — это значительная доля государства на банковском рынке, а вторая — разделение игроков на больших и малых.

Вторая проблема влияет больше на развитие технологий. Финансовые технологии требуют крупных инвестиций, которые под силу лишь большим участникам. И мы видим, что одиночное плавание в океане финансовых технологий под силу только крупным игрокам. Поэтому перед нами стоит вопрос: как не мешать технологическому лидерству и при этом не допустить монополизации?
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ

Как отмечает Набиуллина, есть три подхода к развитию финансовых технологий на рынке. Первый предполагает невмешательство государства. В этом случае будет сформировано две-три экосистемы, к которым подключаются все остальные игроки. Второй подход является прямо противоположным: развитие технологий берет на себя государство. Третий путь, который сам ЦБ считает более удобным, — это создание основной инфраструктуры государством, а части решений — рынком. Этот подход уже воплощается в жизнь: государство создало систему удаленной идентификации, биометрическую базу, систему быстрых платежей. «Дальше институты должны уже сами конкурировать между собой», — отмечает глава ЦБ.

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Герман Греф как представитель крупнейшего банка в России считает, что Сбербанк — не препятствие к конкуренции, а наоборот — ее драйвер. «Что касается общей инфраструктуры — есть подходы развития “сверху вниз” и “снизу вверх”. Я сторонник второго пути, так как “сверху вниз” мало что прорастает», — подчеркнул Греф. По его словам, проблемы высокого барьера на пути в финансовую отрасль нет, так как построить p2p-систему можно и без большого объема инвестиций. К тому же финтех не так строго регулируется, как банковский бизнес, отмечает Греф.

По словам банкира, сейчас на рынке формируется новая сущность — «необанк». Это финансовая компания, которые получает банковскую лицензию и оказывает после этого полный спектр финансовых услуг.

Я за конкуренцию, мы конкуренцию поддерживаем, и, если вы обратили внимание, мы за всю нашу историю не купили ни одного банка на рынке. Действия регулятора мы рассматриваем как ограничение. Если сегодня принято какое-то решение ЦБ, мы понимаем, что это ограничение, и мы приспособимся к нему, но ни к чему хорошему оно не приведет. А вот если конкурент вывел хороший продукт, то для нас это вызов. Самое важное — поддержать конкурентную среду, а не выстраивать ограничения.
Герман Греф ​​​​​​​
президент Сбербанка

Петр Авен, в свою очередь, напомнил, что банк — это коммерческая организация, которая зарабатывает деньги. «Поэтому стремление банка использовать свое преимущество, в частности, размер, и создать закрытую систему внутри себя — естественно, критиковать Сбербанк за это сложно. Они делают то, что нужно их акционерам. С другой стороны, мир становится более открытым благодаря интернету и диджитализации. Закрытые системы будут исчезать», — считает банкир. По его словам, антимонопольные учреждения и регулятор на самом деле развивают конкуренцию.

«Борьба с банком, у которого 50% рынка, — это поощрение конкуренции, а не ограничение», — заключил Авен.

Но сама Эльвира Набиуллина убеждена, что ситуация с конкуренцией в банковском секторе далека от идеальной. «ЦБ часто слышит справедливую критику, что увеличилась доля госсектора. Мы очень надеемся, что финансовые технологии разовьют банковскую систему. Технологические лидеры действительно двигают рынок вперед», — говорит глава ЦБ. Она отметила, что монополия убивает стремление к инновациям на банковском рынке.

Я не знаю, сколько будет крупных игроков на рынке, консолидация банковской системы будет происходить и дальше. Но важно, чтобы эта консолидация не приводила к тому, что на рынке один-два игрока и нет никакой конкуренции.
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ

По данным «Эксперт РА», в 2017 году доля госбанков в активах банковской системы выросла с 63% до почти 71%. За период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года активы всей банковской системы прибавили 13%, тогда как активы банков с госучастием — 14%. Согласно прогнозу агентства, в 2018 году тенденция к усилению роли банков с госучастием сохранится — как в связи с ростом их активов, так и в силу потенциального увеличения количества банков на санации в ФКБС.

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