России перестали возвращать долги
Объем просроченного долга других государств России, по расчетам Счетной палаты, за 2017 год вырос на 36 процентов (3,5 миллиарда долларов), сообщает РБК.
Объем просроченного долга других государств России, по расчетам Счетной палаты, за 2017 год вырос на 36 процентов (3,5 миллиарда долларов), сообщает РБК.
К началу февраля 2018 года объем просроченного долга достиг 13 миллиардов долларов. Счетная палата объяснила это «неоплатой
На 1 января 2018 года общая задолженность иностранных государств России была равна 38,3 миллиардам долларам.
Известно, что в 2017 году Венесуэла просрочила России оплату одного миллиарда долларов по кредиту в рамках
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