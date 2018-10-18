России перестали возвращать долги

Известно, что в 2017 году Венесуэла просрочила России оплату одного миллиарда долларов по кредиту в рамках военно-технического сотрудничества. В ноябре стороны пришли к соглашению, и страна получила отсрочку до 2027 года. Так же сообщалось о задолженности Украины в три миллиарда долларов, задолженность пытаются взыскать в суде Лондона.